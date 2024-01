RIparte Mirandola Antiquaria, ogni prima domenica del mese in piazza Costituente

Ritorna nella versione 2024 MIRANDOLA ANTIQUARIA, l’appuntamento di ogni seconda domenica del mese in centro storico a Mirandola (MO), organizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Mirandola e la regia affidata come sempre a l’Accento s.r.l.

Antiquariato, vintage, riuso, opere del proprio ingegno, e tanto altro... la grande Piazza Costituente e le vie limitrofe assistono all’arrivo di oltre 100 espositori pronti, già nelle prime ore del mattino, ad accontentare i tanti appassionati e visitatori che accorrono a Mirandola in queste giornate “antiquarie”.

Si riparte domenica 14 gennaio per inaugurare la stagione 2024 che vedrà questi appuntamenti: 11 febbraio, 10 marzo, 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre, 13 ottobre, 10 novembre e 8 dicembre.

Un appuntamento, quello con Mirandola Antiquaria, che da anni riscuote un grande successo di cui beneficia l’intero centro storico grazie ad una forte presenza di pubblico che arriva da Comuni e province limitrofe.

“Ci aspettiamo anche per questo 2024 un’importante affluenza di pubblico e di espositori” commenta l’Amministratore Delegato de l’Accento s.r.l. Alberto Tura, che continua “le tante proposte di qualità che riempiono l’intera Piazza Costituente e le vie limitrofe sono una risorsa per i cittadini di Mirandola, e non solo, che rispondono animando il centro storico e per le attività commerciali presenti che beneficiano di tanti visitatori.”