Modena Bai Nait 2023, tutte le visite guidate al chiaro di luna

LaRoseNoire Associazione Culturale, con il Patrocinio del Comune di Modena presenta Modena Bai Nait, giunta quest'anno alla sua XI Edizione. Ogni mercoledì sera, dal 7 giugno al 12 luglio e dal 23 agosto al 13 settembre, il progetto animerà le vie e le piazze del centro storico di sera, con visite guidate varie e adatte a tutti. Modena Bai Nait propone a tutti, di vivere la città arricchendosi culturalmente, socializzando con chi è interessato all’Arte e alla Cultura, sensibilizzando la popolazione attraverso il valore dell'educazione culturale, dello scambio pacifico e del senso civico.

Tutte le visite prevedono un ritrovo alle ore 20.45 davanti al Duomo di Modena, con partenza alle ore 20.50. Ogni visita ha un costo di 7 euro, e richiedono la prenotazione tramite la mail info@larosenoire.it. Per chiedere informazioni, è possibile chiamare il 3391196575 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

Mercoledì 7 giugno - “Quando il Sole attraversava il segno dei Gemelli”

Latino, gotico e altri idiomi, alla scoperta delle iscrizioni del Duomo di Modena.

Tutte le immagini che ornano le pareti del Duomo di Modena sono accompagnate da iscrizioni in latino e in gotico. Andremo alla scoperta di queste scritture: del loro significato, della storia e dei differenti caratteri con i quali sono state incise sulle pareti della cattedrale.

Con Elisabeth Mantovani



Mercoledì 14 giugno - Mutina firmissima ac splendidissima

Alla scoperta della Mutina romana. Topografia, archeologia storia e curiosità della città antica camminando attraverso la città moderna.

Con Francesca Guandalini



Mercoledì 21 giugno - Magia delle erbe e medicina astrologica alla corte degli Estensi

La scienza e la medicina hanno attraversato un’importante evoluzione a partire dal Rinascimento, in questo originale percorso scopriremo i curiosi intrecci tra l’utilizzo di erbe e sostanze psicotrope ad uso medico oppure per rimedi popolari, il nascere della figura della strega durante il periodo dell’Inquisizione e l’evolversi della medicina dalle pratiche empiriche a quelle istituzionalizzate. Il percorso si svolge in alcuni luoghi chiave: antiche farmacie e luoghi dove si preparavano i medicamenti ufficiali e popolari, le piazze e i mercati dove giravano i venditori di erbe e dove verranno poi puniti eretici e stregoni; infine, l’ex sede dell’Inquisizione a Modena dove le streghe venivano processate e condannate.

Con Elisabeth Mantovani



Mercoledì 28 giugno - Strade e portici di Modena

I toponimi delle strade di Modena parlano della storia di una città che ha sempre avuto commerci importanti nella penisola, in Europa ed anche in paesi più lontani. I portici s’inseriscono nella rete urbanistica del centro storico come un elemento nato dallo sviluppo peculiare del commercio e dell’artigianato locale. Vi porteremo a scoprire i luoghi più curiosi e i portici più belli e pittoreschi che caratterizzano il centro storico della città.

con Donatella Gallo



Mercoledì 5 Luglio - Discover Modena

English tour for everybody! Modena, its history and most significant places. Testimonials from Roman times to the contemporary age.

Travellers, guests and Italians as well. Tour in inglese rivolto anche agli italiani per imparare la lingua visitando la città.

Con Donatella Gallo



Mercoledì 12 luglio - Civitas geminiana. La Mutina tardo-antica e il suo vescovo

Modena e il suo patrono: notizie sulla Modena della tarda antichità nella quale Geminiano ha vissuto; la decadenza politica e economica; la trasformazione sociale ed urbanistica

Con Nicola Raimondi

Giovedì 13 luglio - Draghi Mostri e anfisibene, bestie da tutto il mondo!

Visita al Duomo di Modena per ragazzi. Alla scoperta delle sculture della cattedrale. Consigliata per ragazzi dai 6 ai 12-13 anni.



Mercoledì 23 agosto - Medioevo fantastico

Alla scoperta delle sculture che ornano il Duomo di Modena:

bestiari, erbari ma anche uomini di etnie esotiche e acrobati che eseguono posizioni dello yoga. Come sono arrivati a Modena?

Vi spiegheremo le tappe di un lungo e affascinante viaggio da oriente a occidente.

Con Elisabeth Mantovani



Mercoledì 30 agosto - Le piazze di Modena

Dalle più antiche alle più moderne: la storia delle piazze modenesi, le trasformazioni architettoniche e il loro utilizzo dai secoli scorsi all’attualità.

Con Elisabeth Mantovani



Giovedì 31 Agosto - Discover Modena, the Unesco site.

English tour for everybody! Piazza Grande, the Cathedral of Modena, the Medieval quarters. Tour in inglese rivolto anche agli italiani

per imparare la lingua visitando la città.



Mercoledì 6 settembre - I Segreti della corte Estense

Gloria, imprese, trasformazioni, fallimenti e crisi tra le mura di Palazzo Ducale.

Con Donatella Gallo



Mercoledì 13 settembre - Il Seicento a Modena

Visita alla chiesa del Voto. Percorso tra arte e storia alla scoperta dell’arte seicentesca e dei pittori di corte che hanno raccontato un periodo di profonde fratture e trasformazioni che si sono riflesse anche nelle vicende della capitale estense.

Con Elisabeth Mantovani



Alcuni protagonisti:

Francesca Guandalini

Laureata in Lettere presso l’Università degli studi di Modena e Reggio nell’Emilia, si è specializzata in archeologia a Bologna, dove ha conseguito anche il dottorato. La dott.ssa Guandalini ha condotto e diretto numerosi scavi a Modena e provincia. Si è occupata, tra gli altri, del coordinamento dello scavo archeologico di età romana di Montegibbio (Sassuolo, Modena), condotto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna. Dal 2012 al 2015 ha svolto mansioni di direzione scientifica dello scavo per tutto il corso di ciascuna annualità. Ha inoltre lavorato inoltre come archeologa, tra gli altri, presso la necropoli dell’età del Bronzo di Casinalbo e presso il Parco archeologico di Montale.



Donatella Gallo

Laureata in lingue (inglese, tedesco, spagnolo), tutte certificate a livello C2, è specializzata con il massimo punteggio in Progettazione e Gestione di Attività Culturali, Guida turistica e accompagnatore turistico dal 2017, ha gestito e condotto visite presso il Palazzo Ducale di Sassuolo e il Castello di Montegibbio (con visita all'acetaia comunale). Ha inoltre lavorato come traduttrice e insegnante di lingue.



Elisabeth Mantovani

Esperta di Arte e Simbolismo e guida turistica dell'Emilia Romagna.

Si interessa sin da giovanissima allo studio dei simboli e all’arte. Dopo aver conseguito il diploma linguistico, prosegue gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna con il prof. Mario Venturelli. Si laurea poi in Conservazione dei Beni culturali con tesi in “Storia del Cristianesimo” e si specializza in Arti Visive con tesi in Iconologia. Ha tenuto conferenze in tutta Italia e collaborato con enti e associazioni in Emilia-Romagna e in altre regioni. Nel 2001 ha fondato, insieme ad alcuni amici, l’associazione culturale e di promozione sociale LaRoseNoire. Ha organizzato centinaia di concerti, seminari, conferenze e altri eventi associati allo studio della storia dell’astronomia e dell’astrologia, all’iconografia dei Tarocchi medievali, allo studio dei simboli presenti nell’arte con particolare attenzione al Medioevo. Ha pubblicato saggi e articoli per riviste specializzate, sull’arte Romanica e Gotica, sulla storia dell’astronomia e dell’astrologia, sul periodo romantico in Europa.



Nicola Raimondi

Laureato in Lettere cum laude presso l’Università degli Studi di Bologna nell’Anno Accademico 2001-2002.

Ambito di ricerca della tesi di laurea: Archeologia delle Province Romane: “Archeologia templare romana nell’Hispania Tarraconensis”. Ha inoltre conseguito il diploma di restauro del libro presso la Scuola di Scienza ed Arte della Legatura di Vicenza. Ha collaborato con il Museo Archeologico ed Etnologico di Modena

Da luglio 2001 al 2015 è stato responsabile di diversi cantieri archeologici, di rilievo grafico e topografico, documentazione e sistemazione dei materiali etc. Ha condotto e diretto numerosi scavi anche a Modena e provincia.