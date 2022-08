Il Teatro Michelangelo ospita la tre giorni del Modena Beat Festival

L’Associazione Avanzi di Balera Modenesi, in collaborazione col Teatro Michelangelo, La Lambruscheria Modena ed il sostegno della Regione Emilia Romagna, riporta a Modena il mitico Modena Beat Festival giunto alla sesta edizione.

Avanzi di Balera ha inteso completare il programma Estivo “Michestate” con una tre giorni di musica di alto livello e grande impatto emotivo, che si svolgerà appunto all’interno del Teatro Michelangelo, opportunamente climatizzato, in via Giardini a Modena nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre

La manifestazione è sponsorizzata dalla Dr.ssa Vania Franceschelli –Gestioni Fiduciarie

Venerdì 2 settembre, ore 21.00

Presentati dall’ormai immancabile Rick Hutton daranno il via al Festival i nostri giovanissimi rockers Black Out e 16:42, rock band cui farà seguito lo show “Peace and Love”, a rimarcare anche il momento storico e l’origine del nostro Festival, trattando infatti i grandi raduni di Woodstock, Monterey e Isola di Wight. Sul palco, la nostra big band “Avanzi Tutta” con il contributo di Nik Messori alla chitarra solista.

Sabato 3 settembre, ore 21.00

La serata di sabato vedrà Rick Hutton in doppia veste di presentatore e di cantante, coadiuvato per l’occasione da Francesca Mercury, La serata si aprirà coi Irish Fire, tributo a Rory Gallagher, guidati da Simone Galassi. In seguito Rick Hutton ci riporterà in atmosfere sixties, col suo gruppo, ed infine, dulcis in fundo, il grande chitarrista Ricky Portera, che col suo trio ci emozionerà coi incredibili riff chitarristici.

Domenica 4 settembre, ore 21.00

La serata sarà sempre presentata da Rick Hutton, e inizierà con la storica band modenese No Name Band, guidata da Carlo Dallari e con la partecipazione di Ziobac, a cui seguirà il tradizionale ritorno a Modena di Jimmy James Browning, con il suo set all-star. Infine, da Memphis, Tennessee, il mito: Miss TONI GREEN, con la big band Groove City e le coriste Sabrina Sotgiu ed Eva Collicelli.

I biglietti delle serate sono disponibili in prevendita Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro al costo di 15 euro per ognuna delle tre serate, ma potrà anche essere acquistato un carnet, per le tre serate, al costo di 30 euro.

Link per acquistare i ticket: