In volo su Modena, corsi e modellismo: torna l'Open-day all'aeroporto di Marzaglia

consigliata la conferma di partecipazione (numeri in locandina)

Prezzo consigliata la conferma di partecipazione (numeri in locandina)

Dopo il grande successo dell'edizione autunnale torna l'Open day dell'aero club Modena all'aeroporto di Marzaglia. L'appuntamento è fissato per domenica 7 aprile. L'Open day sarà un'occasione unica per provare un'esperienza di volo a tu per tu con i piloti dell'aero club, visitare l'aeroporto e avere tutte le informazioni sui corsi disponibili.

A partire dalle 9.30 del mattino sarà possibile incontrare piloti, effettuare voli sia per aspiranti piloti che curiosi, toccare con mano il mondo dell’aeromodellismo e vedere da vicino aerei da acrobazia.

All’evento parteciperà anche l’Associazione Arma aeronautica e, per chi lo desidera, sarà possibile approfondire il mondo delle licenze di pilotaggio con gli istruttori entrando nel dettaglio dei singoli corsi e delle varie possibili soluzioni, da quelle amatoriali a quelle professionali.

L’Aero Club di Modena è situato nel cuore della Pianura Padana, a pochi passi dalla città di Modena e dai nodi autostradali della A22-Brennero e A1-Modena Nord. Presso l'aeroporto è possibile seguire vari corsi, dalla licenza di pilota privato (PPL) sino al pilota di linea (ATPL).