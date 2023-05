Teatro Comunale, ultimo atto per ModenaDanza nel segno del flamenco

La rassegna ModenaDanza 2023 si conclude giovedì 25 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale di Modena nel segno del flamenco, con la Compagnia Antonio Gades, erede del patrimonio artistico del danzatore e coreografo spagnolo e fra le piu? note al mondo. Lo spettacolo comprende due noti brani coreografici firmati da Antonio Gades: Nozze di Sangue e Suite Flamenca. Tratto dall’omonima tragedia di Federico Garci?a Lorca, il primo lavoro traduce in danza il dramma della gelosia che travolge i protagonisti verso un destino gia? scritto. L’ adattamento del balletto è di Alfredo Mañas, il quale aveva già collaborato con Gades dieci anni prima in Don Juan. La Compagnia, che all'epoca contava meno di venti membri, presentò il balletto in prima mondiale al Teatro Olimpico di Roma nel 1974. Gades affermava: “La cultura mediterranea, in cui sono nato, è fatta di gelosia, amore e morte, aspetti che si riflettono nella danza, nella letteratura, nella pittura e in altre forme d’arte. La tragedia fa parte della nostra cultura, e Bodas de Sangre è una vera storia spagnola, una tragedia impregnata di folklore. Ho sempre amato le opere di García Lorca, perché descrivono in profondità la ricchezza e le attitudini del popolo andaluso”. In seguito, il balletto è stato presentato nei più importanti teatri del mondo. Antonio Gades e Carlos Saura ne hanno creato una versione cinematografica, la prima di una fortunata serie di fusioni tra danza e cinema, contribuendo alla diffusione del flamenco in tutto il mondo. Bodas de Sangre è stata messa in scena da una grande varietà di compagnie di danza, tra cui il Balletto Nazionale di Spagna, il Balletto Nazionale di Cuba, il Balletto di Nancy, l'Opera di Roma e la Compagnia di Danza Andalusa.

I balletti con cui Antonio Gades iniziò la sua carriera da solista nel 1963 furono gradualmente plasmati nei numeri che cinque anni dopo sarebbero diventati Suite Flamenca, otto pezzi di danza tradizionale presentati dalla prospettiva di Gades stesso. La Suite è una serie di numeri che offrono una visione sorprendente dell'estetica del ballo flamenco, con assoli, duetti e balli di gruppo, tutti gli aspetti del ballo flamenco visti dalla prospettiva di Gades. Durante gli ultimi 14 anni la compagnia si è esibita in teatri quali Royal Theatre, Zarzuela, Palau de les Arts, Liceo e Niemeyer Centre di Spagna, Sadler Wells di Londra, City Center di New York, Herodes Atticus di Atene, Teatro Romano di Verona, Grande Teatro Alicia Alonso dell'Avana e Bunkamura Orchard Hall di Tokyo.

