All’ex-cinema Principe "Modena like me" di Stefania Fregni

Via Piave & Dintorni APS presenta la rassegna “A libro aperto in Zona Tempio”, incontri con autori modenesi o che raccontano storie di modenesità.

Le serate, ad ingresso libero, si svolgono presso l’ex-cinema Principe in Piazzale Natale Bruni a Modena, col contributo del Comune di Modena - Quartiere 1.

Nel sesto ed ultimo incontro di giovedì 17 novembre alle ore 21 Stefania Fregni presenterà per la prima volta, a pochi giorni dalla sua uscita in commercio, “Modena Like Me”, una guida di Modena, edita da Do it human.

Racconta Fregni: “Sono la blogger di My Modena Diary e ho voluto realizzare una guida che accompagnerà per mano il lettore alla scoperta di Modena, approfondendone la conoscenza dal punto di vista di un insider, che vive e apprezza la città ogni giorno. Vi porto alla scoperta dei luoghi, indirizzi e locali a me più cari, parlando di esperienze autentiche, suggerendo itinerari e consigli personali, proprio come farebbe un’amica durante un viaggio. È una guida pensata per turisti, viaggiatori ma anche per persone del luogo che desiderano conoscere Modena da una nuova prospettiva. Like me è una guida per fare tua la città”.

Stefania Fregni

Classe 1978, ha sempre vissuto a Modena che è tuttora la sua base anche se adesso conduce una vita da nomade digitale insieme alla sua famiglia tra la città emiliana, Lanzarote e il mondo. Modena? è il luogo che l’ha cresciuta e plasmata, trasmettendole il gene del “buon vivere” tipico dell’emilianità.? Oggi lavora nel campo del business digitale ed è copywriter e blogger professionista. Scrivere è la sua passione, così come lo sono le storie: le piace sentirle e raccontarle. Perché è certa che sia la condivisione delle esperienze ad ispirarci, a farci realizzare i sogni più audaci e a portarci a vivere nuove meravigliose scoperte.