Note e Arte nel Romanico, "Lontano dal mondo" a San Michele di Fiumalbo

La rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” prosegue con il settimo appuntamento di Domenica 13 agosto 2023 alle ore 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo, a San Michele di Fiumalbo.

I protagonisti di questo imperdibile appuntamento saranno Elena Buttiero (pianoforte e direzione musicale) e Ferdinando Molteni (voce, narrazione e chitarra). Il programma del recital, “Lontano dal mondo”, è un racconto musicale tratto dal libro “L'ultimo giorno di Luigi Tenco” di F. Molteni che ci guiderà alla scoperta della vita del celebre cantautore attraverso le sue stesse parole e canzoni.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Elena Buttiero

Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha inciso due album con la formazione Birkin Tree (Continental Reel, A Cheap Present), due con il mandolinista Carlo Aonzo (Il mandolino italiano nel Settecento, Fantasia poetica) e uno con il trio Arethusa Consortium. Ha effettuato tournée di concerti in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Tanzania, in Argentina e Uruguay. Ha di recente preso parte, come pianista, allo spettacolo teatrale Luigi Tenco. L'ultima notte sia nella versione con Roberto Tesconi che nella nuova edizione con Mauro Ermanno Giovanardi. Ha scritto metodi di solfeggio e di didattica pianistica pubblicati dalle Edizioni Carisch. Ha registrato con Ferdinando Molteni l'album Saluti dall'Italia e Lontano nel mondo dedicato alle canzoni di Luigi Tenco.

Ferdinando Molteni

Giornalista, scrittore e musicista, tiene regolarmente lezioni sulla canzone d'autore italiana presso università italiane e straniere. Ha pubblicato una ventina di volumi per case editrici come Vallecchi, Electa, Arcana. Ha scritto di cultura su quotidiani locali, sul “Foglio” di Giuliano Ferrara e su “Diario” di Enrico Deaglio. Ha organizzato e diretto numerose mostre d'arte e documentarie tra cui, La memoria di Cristo (Spedale di Santa Maria della Scala in Siena, 2000), una sezione de Il volto di Cristo (Palazzo delle Esposizioni in Roma, 2000-2001) e Milena Milani da Savona a Roma (Casa delle Letterature in Roma, 2011). Si dedica da anni alla canzone d'autore. Nel 2011 ha scritto il saggio Controsole. Fabrizio De André e Creûza de mä (Arcana). Per l'attore Massimo Ghini ha scritto il testo La strana morte di un cantautore (in onda su Raidue nella serie Delitti rock). Dopo L'ultimo giorno di Luigi Tenco ha pubblicato, nel 2019, per l'editore Vololibero, Banana Republic 1979. Dalla, De Gregori e il tour della svolta.