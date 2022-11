"Un mondo a colori", laboratorio di lettura per bambini alle scuole La Carovana

Le scuole La Carovana propongono un laboratorio di lettura per bambini dai 2 ai 5 anni e a seguire: attività ludico-artistica per i più piccoli mentre per i più grandi un laboratorio creativo dedicato alla costruzione di un gioco, da esplorare sotto le meraviglie della luce.



L’evento si svolgerà martedì 22 novembre alle ore 17.00 presso il Polo Infanzia Piccinini, via Piccinini 20 – Modena. La partecipazione è gratuita, è richiesto solamente di prenotarsi scrivendo a: mariangela.blanco@scuolacarovana.it specificando età e nome del bambino/a.



“Un mondo a colori” organizzato dalle scuole La Carovana fa parte del progetto “La città in gioco”, un programma ricco di iniziative che il comune di Modena promuove per festeggiare la Giornata internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.