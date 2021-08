A Montalto vecchio con la musica barocca per flauto e clavicembalo di Maffizzoni e Lorreggian

È interamente dedicato alla musica del Settecento il concerto che Stefano Maffizzoni, al flauto, e Roberto Lorreggian, al clavicembalo, terranno sabato 7 agosto, alle 21, a Montalto vecchio, nella chiesa di San Giorgio.

Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. È necessario, quindi, come richiesto dall’ultimo decreto del governo, presentarsi muniti di mascherina e in possesso del Green pass ed esibirlo all’ingresso. Il Green pass certifica l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, oppure un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore o la guarigione dalla malattia negli ultimi sei mesi. Sono esclusi dall’obbligo i ragazzi fino ai 12 anni e le persone esentate dalla vaccinazione in possesso di certificato medico.

Musica barocca per i due artisti che per la serata hanno scelto di eseguire sonate di Händel, di Johan Sebastian Bach e di suo figlio Carl Philipp Emanuel, di Benedetto Marcello e di Nicolas Chédeville.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Gli artisti

Il flautista Stefano Maffizzoni ha tenuto concerti in tutto il mondo esibendosi anche come solista e conduce master class in università in Europa, Asia e America. È docente della cattedra di Flauto traverso al Conservatorio di Trento e Riva del Grada, e direttore artistico di stagioni concertistiche, liriche e di prosa. Dal 2017 è curatore artistico del Teatro sociale di Castiglione delle Stiviere.

Roberto Lorreggian è diplomato in organo e clavicembalo e si è perfezionato al Conservatorio dell’Aja. Si è esibito nelle sale da concerto più importanti in Italia e all’estero sia come solista che in orchestra e come accompagnatore. Ha registrato numerosi cd tra i quali l'integrale della musica di G. Frescobaldi per l'etichetta Brilliant vincendo il Premio nazionale del disco classico 2009. Insegna al Conservatorio di Padova.