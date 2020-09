XXII Giornata del Carabiniere, Salvo d'Acquisto protagonista della mostra modenese

La Sezione Modenese dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri ha inaugurato nella mattinata di sabato, alla presenza del Prefetto di Modena, la mostra in onore del 206° anniversario dell'Istituzione dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dei festeggiamenti della XXII Giornata del Carabiniere.

Come simbolo identificativo dell'Arma, per questa ricorrenza, la Provincia di Modena ha scelto la storia di Salvo d'Acquisto, Comandante che negli anni della Seconda Guerra Mondiale sacrificò la propria vita per salvare da morte certa ventidue ostaggi innocenti.

A chiudere la mostra, per gran parte a lui dedicata, sarà infatti il Comandante Alessandro D'Acquisto, fratello di Salvo, che presenzierà nella giornata di sabato 26 settembre.

La mostra, ad ingresso libero e gratuito nel rispetto delle normative anticontagio (distanziamento e mascherine), sarà visitabile dalle 16.30 alle 18.30 sabato 12 e domenica 13 settembre, da giovedì 17 a sabato 20, e da giovedì 24 a sabato 27 settembre.