Abiti d'epoca in mostra a Castelvetro con "Fili d'Oro a Palazzo"

Con gli abiti usati per le rievocazioni storiche realizzati dalle volontarie dell’Associazione Dama Vivente, è stata allestita a Castelvetro la mostra permanente Fili d’Oro a Palazzo che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Si possono così ammirare da vicino i ricchi abiti con i loro preziosi ricami, stoffe di seta, raso e velluto, cappelli piumati e acconciature, inseriti in un’atmosfera di grande fascino e suggestione, la stessa atmosfera che circondava il giovane poeta Torquato Tasso alla corte dei Rangoni in Castelvetro.

Domenica 13 marzo, la mostra Fili d'Oro a Palazzo sarà aperta dalle ore 15 alle ore 18, così come per tutta la stagione 2022. La visita guidata al di fuori degli orari di apertura ordinaria è possibile tramite una visita guidata e personalizzata a pagamento (offerta minima 2 euro).

Per accedere alla mostra è obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato. L'ingresso non prevede un biglietto ma un’offerta libera. È obbligatorio inoltre l’utilizzo della mascherina per tutti i partecipanti dai 6 anni in su. Durante la visita infine, è obbligatorio mantenere sempre una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.