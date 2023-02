Musica classica al Teatro Comunale di Carpi con Brunello e Sollima

Torna la musica classica, domenica 19 febbraio alle ore 17.00 al Teatro Comunale di Carpi, con un concerto che si annuncia decisamente originale: Suite italienne”, con i violoncellisti Mario Brunello e Giovanni Sollima, il cui programma spazierà dalla “Traviata” di Verdi a “Bohemian Rhapsody” dei Queen, passando per il brano di Stravinski che dà il titolo al concerto, la “Ciaccona” di Bach e altri autori.

Brunello e Sollima, fra i massimi musicisti italiani di questi anni, si esibiscono insieme in un progetto che spazia nel tempo e nei generi, compreso un nuovo brano composto da Sollima appositamente per questo progetto, « per celebrare il violoncello nelle sue diverse tipologie, forme e dimensioni. » Entrambi vantano collaborazioni con i più grandi musicisti internazionali: Brunello ha suonato con direttori d’orchestra quali Antonio Pappano (che il 26 marzo suonerà a Carpi), Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Riccardo Chailly e Claudio Abbado; da parte sua Sollima ha collaborato fra gli altri con Riccardo Muti, Ruggero Raimondi, Patti Smith, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Elisa e Antonio Albanese.

Questo il programma completo di domenica pomeriggio: Giuseppe Verdi, da “Traviata”: Preludio, “Dell’invito trascorsa è già l’ora…” e “Libiam”; Igor Stravinsky: “Suite Italienne”; Antonio Bertali: “Ciaccona in do maggiore per violino e basso continuo”; Johan Sebastian Bach: “Ciaccona in re minore” (dalla “Partita n. 2 per violino solo”); Giovanni B. Costanzi: Sonata per due violoncelli in fa maggiore “Ad uso corni da caccia”; Giovanni Sollima: “The Hunting Sonata”; Queen: “Bohemian Rhapsody” (1975). Sipario alle ore 17, il teatro apre mezz’ora prima.

Info e biglietteria: InCarpi (piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. e WhatsApp 059649255) da martedì a domenica e festivi ore 10-18 (il servizio biglietteria termina 30 minuti prima); oltre ai singoli biglietti per ogni data della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, cioè carnet di almeno cinque biglietti fra i titoli rimanenti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita, con posto variabile. Gli spettacoli del Comunale sono anche su www.vivaticket.com.