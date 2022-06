Le armonie di The Weavers Trio per la rassegna “Note di stelle”

Il clima è piacevolmente estivo, le luci rendono l’atmosfera di Piazza XX Settembre ancor più suggestiva e alla musica di qualità ci abbiamo pensato noi.

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, vi invita alla seconda imperdibile serata della rassegna “Note di stelle” domani, martedì 14 Giugno, alle ore 21.00 in Piazza XX Settembre.

Ad attendervi lo spettacolo “A tessere le note”, in cui The Weavers Trio, composto da Roberto De Grandis – flauto, Peppe Nicola Sirolli – fisarmonica, Daniela Ranzetti – batteria, si esibirà in alcuni dei più bei brani di musica classica, popolare e latina cucendo tra loro trame musicali dall’impatto sonoro efficace, accattivanti e stilisticamente impeccabili.

Ad anticipare la serata, alle ore 19.00, gli spettatori potranno assistere alla presentazione del libro “La bambina sotto il pianoforte”, nel quale l’autrice Micaela Magiera racconta la giovinezza e gli esordi di Mirella Freni, Leone Magiera e Luciano Pavarotti, tre figure di somma statura nella scena belcantistica e musicale del Novecento.

L’autrice Micaela Magiera sarà intervistata dal giornalista Luca Silingardi.Si ringrazia la Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di Banco BPM.Il ricco calendario di Modenamoremio è patrocinato dal Comune di Modena.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre LaLista, Rucola e Stracchino, Sapori a Modena, Sosta Emiliana e Prime Restaurant Fish per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.

Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione.

Durante tutte le serate, si prega di rispettare le normative anti-Covid e le norme anti-assembramento vigenti, oltre ad ulteriori prescrizioni predisposte dall’organizzazione.