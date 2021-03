Musica, Luca Mazzieri protagonista di "Live&Talk"

Giovedì 18 marzo, alle ore 21, nuovo appuntamento con la programmazione online di Arti Vive, il contenitore culturale di Soliera. Sui canali social Youtube e Facebook, dal palco del Circolo Arci Dude, presso Habitat, Luca Mazzieri sarà protagonista di “Live&Talk”, con la complicità del giornalista musicale Francesco Locane.

I due proporranno una chiacchierata che ripercorrerà le passate esperienze musicali del cantautore fino ad arrivare all'attuale progetto solista. Accompagnato da Linda Brusiani e Mirco "Genio" Chiavelli, Luca Mazzieri eseguirà inoltre alcuni suoi brani live in una veste del tutto inedita.

Mazzieri è autore, musicista e produttore. Dopo aver pubblicato due Ep con i Marla, la sua prima band con cui sconfina anche oltremanica, nel 2006 dall'incontro artistico con l'amico Jonathan Clancy prendono vita gli “A classic education” che raggiungono la notorietà anche negli Stati Uniti grazie all'album "Call it blazing", uscito nel 2011 e registrato proprio a Brooklyn. Nel frattempo fonda i “Wolther Goes Stranger” con i quali pubblica, tra i vari, il fortunato album "Love can't talk". Nel 2020 prende forma il suo progetto solista “Luca Mazzieri” con cui lancia i primi due singoli del progetto intitolati "Nico" e "Birra", quest'ultimo trasmesso in anteprima proprio dai canali di Arti Vive nel periodo del lockdown della primavera 2020. Nel mezzo di queste esperienze musicali fonda con Giovanni Papalato "La Barberia Records", etichetta indipendente modenese che si è sempre distinta nella scelta delle proprie produzioni e che in dieci anni ha dato alla luce quasi trenta uscite tra cui Welcome Back Sailors, Setti, Baseball Gregg, Wolther goes Stranger e Bernardo Levi.