Musica, due mesi di concerti al Palazzo Ducale di Pavullo

Il Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano, dal 2 ottobre al 10 dicembre, ospiterà a grande richiesta, la III edizione della Rassegna Concertistica "Musica a Palazzo".

Per l’anno 2022 il protagosta sarà il pianoforte. Dieci appuntamenti, alle ore 18.00, con oltre trenta musicisti professionisti, nomi importanti della musica contemporanea e giovani talenti da promuovere. Preziosa è la collaborazione consolidata con l’Istituto Vecchio Tonelli di Modena, mentre nuova è la direzione della rassegna a cura del Laboratorio Culturale – ArteinScena. Musica a Palazzo, propone quest’anno un repertorio sonoro suggestivo che abbraccia differenti generi, dalla musica classica, all’opera, dal jazz fino alle nuove e virtuosistiche ricerche contemporanee.

La rassegna prende il via domenica 2 ottobre con un Duo pianoforte-sax, Daniele Leoni al pianoforte e Simone Valla, sassofono.

Sabato 8 Ottobre concerto del pianista Maurizio Moretta con musiche di W.A.Mozart, L.v.Beethoven, F.Chopin, C.Debussy e G.Gershwin. Sabato 15 Ottobre Recital d’arie d’opera con il soprano di fama internazionale Renata Campanella e Palmiro Simonini al pianoforte, in un viaggio che ci condurra? nel magico mondo del teatro musicale richiamando alla memoria le melodie piu? belle del Belcanto italiano. Sabato 22 Ottobre “Non Solo Trascrizioni”, concerto Melos Trio con Emma Longo (flauto), Davide Pellegri (clarinetto), Luca Serrao (chitarra) a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali O. Vecchi – A. Tonelli. Sabato 29 Ottobre Jazz & American Songs del Trio Opera Viwa con Silvia Martinelli, soprano, Fabio Taruschio, flauto e Andrea Trovato al pianoforte per un concerto dedicato a emozionanti pagine del repertorio americano novecentesco, sia d'ispirazione jazzistica, riproposte in chiave classica, sia legate al grande musical e cinema americano. Musiche celebri e coinvolgenti di Gershwin (Rhapsody in blue e Summertime), Mancini (Moon River), Bernstein (Somewhere e Tonight) e vari songs di Cole Porter e Lloyd Webber. Sabato 5 Novembre concerto del Duo Maclè “Pianoforte a 4 Mani” con Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi al pianoforte; due talenti gia? apprezzati in molte occasioni a livello nazionale e internazionale. Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani di Claude Debussy, Petite suite, di Johannes Brahms, Danze ungheresi, Igor Stravinskij, Le Sacre du printemps e George Gershwin, Rhaspody in blue. Sabato 12 Novembre concerto del Duo New Visions con Luka Lodi al pianoforte e Antonio Serratore, clarinetto. Il Duo si pone l’obiettivo di scavalcare i confini dettati dai generi musicali spaziando da atmosfere echeggianti la classicita? ai virtuosismi della contemporaneita?. Il repertorio del Duo spazia dunque dai capolavori dei grandi maestri classici alle produzioni contemporanee e Klezmer. Sabato 19 Novembre Sedici Corde In Chiave Di Fa con l’Ensemble “I Giovincelli” a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali O. Vecchi – A. Tonelli, sabato 26 Novembre concerto Duo Gardel con il pianista Claudio Cozzani e Gianluca Campi straordinario e celebre fisarmonicista. Il Duo Gardel, che prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel, e? un organico cameristico molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico. Sabato 3 Dicembre Concerto del rinomato pianista pavullese Massimo Orlandini, arrangiatore, compositore e cantante oltre che musicista. Per concludere sabato 10 dicembre un concerto dedicato al Clarinetto nel Romanticismo Tedesco con Piersilvio Balta, clarinetto, Giovanna Melis, clarinetto e Giuseppe Fausto Modugno al pianoforte a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali O. Vecchi – A. Tonelli.



La rassegna, progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano, vede la Direzione artistica del Laboratorio Culturale – ArteinScena e la collaborazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali O. Vecchi – A. Tonelli.

Informazioni

Concerti previsti alle ore 18.00. Palazzo Ducale, Galleria dei Sotterranei - Via Giardini 3. Ingresso libero, con prenotazione consigliata - Posti limitati. Prenotazioni e informazioni eventi: UIT Ufficio Informazione Turistica Pavullo Palazzo Ducale, Via Giardini 3 - Pavullo n/F. Tel. 0536 29964- mail: uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it FB / You tube / Instagram / Pinterest: #artepavullo.