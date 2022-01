"Musica Stretta", a Nonantola arrivano i suoni circolari di Valeria Sturba

Mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 21, presso le Officine Culturali di Nonantola torna “Musica Stretta”, con il primo appuntamento in presenza per l'anno 2022. Una formidabile serata a tema con la polistrumentista Valeria Sturba, dal titolo "Repetita iuvant - Suoni circolari", tra le note di violino, theremin, tastiere, voce e giocattoli.

In questa occasione Musica Stretta Live si concentra su importanza e potenzialità del principio di ripetizione in ambito musicale. L’ospite della serata, la polistrumentista Valeria Sturba, racconta l’arte della ripetizione sonora, della sovrapposizione di suoni, dei loop e dell'importanza che rivestono queste tecniche all'interno del suo lavoro di polistrumentista e compositrice. Tra narrazione e performance, Valeria Sturba, trasporta il pubblico in un viaggio sonoro ciclico, sempre cangiante, in cui perdersi e riperdersi.

L'evento si svolge nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid. Ai partecipanti è richiesto di esibire il Super Green-Pass. E' consigliata la prenotazione, effettuabile agli indirizzi email biblioteca@comune.nonantola.mo.it e fonoteca@comune.nonantola.mo.it o al numero tel.

059 549700, 059 896696.