La Tenda, musica e improvvisazione teatrale nel programma del weekend

Ci sono la musica, suonata e “raccontata”, e l’improvvisazione teatrale al centro della programmazione settimanale della Tenda, dove in questi primi giorni di marzo prosegue con quattro appuntamenti la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Le iniziative sono a ingresso gratuito e iniziano tutte alle 21.

Si comincia giovedì 2 con la terza e ultima serata di “Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d’autore”, la kermesse promossa dal Centro Musica di Modena che propone un format fatto di incontri di parole e note per approfondire i temi, appunto, della canzone d’autore e delle nuove frontiere rappresentate dal digitale. Ospite dell’evento è Whitemary, nome d’arte di Biancamaria Scoccia, una delle principali interpreti italiane di musica elettronica, intervistata da Francesco Locane.

Il week end è all’insegna della musica rock dal vivo, con due concerti di band locali curati dall’associazione Intendiamoci. In particolare, venerdì 3 sul palco salgono le artiste della formazione tutta al femminile Pandorea per presentare il nuovo ep “Bed Of Thorns”: cinque brani socialmente impegnati che spaziano dal diritto all’autodeterminazione alla difesa dei diritti dell’identità di genere fino alla sensibilizzazione sul tema della crisi climatica. Ad accompagnare le artiste sul palco, in apertura, i gruppi Hellfox e Refuse to lose.

Sabato 4 la Tenda ospita per la prima volta una serata in collaborazione con Revol Wave orchestra, collettivo di musicisti nato a Modena e attivo da oltre un biennio sul territorio locale. “La grande festa” è il titolo dell’evento che porta nella sala di viale Monte Kosica tre delle formazioni principali che fanno parte del collettivo: Sharasad, Mixotri e The Nihilists. La storia degli Sharasad, nati nel 2019, ha inizio in una piccola sala prove in cui, da un’idea di Lorenzo Balestrazzi e Lorenzo Corcione (chitarre), Gabriele Campioli (voce), Edoardo Cavalletti (basso) e Filippo Ferrari (batteria), nasce la curiosità e la volontà di scrivere e arrangiare brani inediti in grado di unire le diverse influenze rock, stoner, indie e british dei membri. I Mixotri sono un gruppo musicale alternative rock italiano nato nella primavera del 2018 a Modena grazie a Enrico Mercati (voce) e Riccardo Palmieri (chitarra); l’anno successivo esordiscono con “Prospettive dall’oblio”, album autoprodotto, anticipato dal singolo “Mentre la città brucia”. Dopo tre anni, nel 2022 esce il singolo “Sai”: la canzone sancisce ufficialmente il ritorno alle scene della band che ora include anche Francesco Bertoni (chitarra), Andrea Barbari (batteria) e Alessandro Bottura (basso). Ad aprire la serata sono, invece, i The Nihilists, progetto sempre modenese che mixa cantautorato, introspezione e prog psichedelico, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio che mette a confronto con le emozioni e pone in una lunga introspezione senza misure dell’ego.

Infine, domenica 5 spazio al teatro, con lo spettacolo di improvvisazione “Pari o dispari – Uno spettacolo per metterci in pari…opportunità”, curato da Improgramelot e dedicato alle tematiche delle pari opportunità.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034810.