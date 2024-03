Musical, al Comunale l'inedito "La leggenda di Belle e la Bestia"

Va in scena venerdì 22 marzo 2024 alle 20.30 al Teatro Comunale di Modena il musical La leggenda di Belle e la Bestia, produzione originale della Compagnia dell’Ora.

Dopo il successo di pubblico ottenuto nelle scorse due stagioni teatrali, torna in scena lo spettacolo La Leggenda di Belle e la Bestia che dal 2023 ha toccato tantissime città italiane. Un cast confermato dalla scorsa stagione che vede l’ingresso in Compagnia di alcuni nuovi performer per uno spettacolo originale e liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont e prodotto dalla Compagnia dell’Ora, consolidata realtà nel panorama del musical italiano. Lo spettacolo è firmato da Luca Cattaneo, autore e regista; le musiche, tutte originali, sono state scritte da Enrico Galimberti - in scena nel ruolo della Bestia - e seguono il racconto della vicenda, alternando momenti narrativi in stile colonna sonora a momenti di pura canzone. Le coreografie di Silvia De Petri raccontano lo spettacolo e il suo magico mondo in modo vivace e diretto. Sono tutti numeri coreografici tecnicamente diversi ma complementari: alcuni più dolci e romantici, altri più dinamici e movimentati. È proprio questa alternanza a rendere il musical coinvolgente. Le vicende della dolcissima Belle tornano quindi in una versione inedita, perché anche nelle storie già conosciute si possono trovare diversi spunti narrativi e far provare nuove emozioni. Si passa dalla risata alla commozione con una storia piena di sorprese, fra realtà e immaginazione. Un musical travolgente, un finale inaspettato e mai raccontato in una storia senza tempo e senza età. Le ambientazioni e i costumi conducono lo spettatore nella Francia dell’Ottocento, le colonne sonore si intrecciano in uno spettacolo brillante e ricco di sorprese.

Compagnia dell’Ora è una compagnia teatrale specializzata in musical per famiglie in Italia. Nasce nel 2017 con la passione e la dedizione di Luca Cattaneo e Dario Belardi, produttori a capo di Lu.Da Produzioni s.r.l., già attiva nel panorama teatrale, concertistico e di intrattenimento dal 2012. La Compagnia affonda le sue radici a Lovere sulle rive del lago d’Iseo dove, nelle belle giornate estive, ogni mattina verso le ore undici, inizia a soffiare una piacevole brezza: l’Ora. Così come le vele, che grazie a questo vento ogni giorno alla stessa ora iniziano a volare sulle acque del lago, anche la Compagnia, con l’Ora in poppa e con sempre maggiore esperienza, è arrivata a occupare un posto nel panorama nazionale del mondo del musical.

Biglietti da € 12 a € 30 salvo riduzioni. I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010.