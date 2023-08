"Mvtina, lo scontro fatale", Gabriele Sorrentino presenta il suo romanzo a Fanano

Sabato 12 agosto 2023 alle ore 17, presso il Chiostro degli Scolopi di Fanano (via Sabbatini) sarà presentato al pubblico il quarto e ultimo volume della saga dedicata a Modena romana di Grabriele Sorrentino ed edita da Artestampa. In “Mvtina, lo scontro fatale”, l’Autore ci conduce agli albori della colonia romana di Mutina appena fondata, quando il fiero popolo dei Liguri tentò un ultimo drammatico colpo di mano contro i Romani. L’incontro è organizzato dal Comune di Fanano nell’ambito della kermesse I Pomeriggi letterari del Chiostro ed è realizzata in collaborazione con l’associazione di scrittori I Semi Neri, il sodalizio di cui Sorrentino fa parte e che promuove la letteratura come strumento di diffusione della storia e della cultura. L’ingresso è libero.

Con questo libro, l’Autore conclude la serie di romanzi dedicati a Mutina, narrando della conquista romana della Gallia Cisalpina che ha profondamente segnato il nostro territorio nei secoli, ma anche sconvolto civiltà preesistenti come quella ligure e celtica. Grazie allo strumento del romanzo storico, Gabriele Sorrentino mostra al lettore le ragioni di tutte le parti del conflitto accompagnandolo in un’epoca remota, quando la via Emilia era ancora giovane e la pianura coperta di boschi. Un romanzo di battaglie e intrighi, amori e passioni, tradimenti e coraggio.

L’evento di sabato 12 agosto sarà l’occasione per parlare anche degli altri romanzi della serie. “Mvtina, l'alba dell'Impero” è incentrato sulla guerra di Modena che nel 43 a.C. vide scontrarsi tra Mutina e Forum Gallorum (l’attuale Castelfranco Emilia) i principali leaders romani, da Decimo Bruto a Marco Antonio, dai Consoli Irzo e Pansa a Gaio Cesare Ottaviano, il futuro Augusto. “Mvtina, Geminiano e il crepuscolo degli Dei” racconta la figura del Vescovo Geminiano ed è ambientato tra il 377 e il 378, gli anni della disfatta romana ad Adrianopoli e delle prime invasioni barbariche, periodo in cui Geminiano (il futuro patrono di Modena) lottò contro i pagani e gli ariani, per salvare una città che rischiava la distruzione. “Mvtina, giorni senza sole”, riporta al 589-590 d.C. quando l’ultima offensiva romana strappò Modena e le città padane ai Longobardi. In quei giorni, in cui il sole sembrava non voler sorgere e le spie di Costantinopoli attraversavano la Penisola, Modena perse le sue mura ed entrò nel Medioevo.