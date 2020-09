"Mystery Train", ai Giardini d'Estate arrivano le lezioni di storia in musica degli editori Laterza

“Mystery Train. Un viaggio nell’immaginario americano” è l’appuntamento con le lezioni di storia in Musica a cura degli editori Laterza che si svolge ai Giardini Ducali di Modena venerdì 4 settembre alle 21 per “Giardini d’Estate” a cura di Ert, nell’Estate modenese del Comune, con il sostegno di Fondazione di Modena ed Hera.

È un viaggio che ripercorre il rapporto dell’America con il treno, tra racconti poesie e canzoni. Cosa ha significato il treno per un paese come l’America? La modernità è penetrata in un mondo rurale attraverso i binari, cambiando per sempre il paesaggio naturale e quello antropologico. Oggi, però, da oggettivazione del moderno e dell’accelerazione che la contraddistingueva, la ferrovia è diventata reperto di un mondo scomparso.

L’ingresso alla serata è gratuito, posti numerati, prenotazione d’obbligo via mail (biglietteria@ emiliaromagnateatro.com), alla biglietteria del Teatro Storchi (da giovedì a sabato 10 - 14, tel. 059 2136021) o, in caso di disponibilità, al botteghino ai Giardini (un’ora prima dello spettacolo).

Sul palco l’americanista Alessandro Portelli, che guida il racconto narrando la storia della ferrovia e introducendo letture e brani musicali; l’attrice Margherita Laterza, che legge estratti letterari e documenti storici e due musicisti, Gabriele Amalfitano, che canta e accompagna il racconto con la chitarra, e Matteo Portelli a basso e chitarra. Insieme mettono in scena questa originale e particolare Lezione di Storia in musica di Editori Laterza, chiamando a raccolta le voci di Nathaniel Hawthorne ed Emily Dickinson, Woody Guthrie, Bruce Springsteen, Elvis Presley e Johnny Cash.

Mystery Train indaga la ferrovia come irruzione della modernità nel paesaggio bucolico dell’America di metà Ottocento, come simbolo della rivoluzione industriale e della crescita economica, come luogo di duro lavoro e di protesta (dalle rivolte del ’77 a Chicago alla leggenda di John Henry, minatore nero che sfidò la scavatrice fino alla morte), per arrivare al tramonto del treno in America con l’arrivo delle auto e delle grandi compagnie autostradali.

Grazie alla collaborazione con il Circolo Gianni Bosio, durante il lockdown Mystery Train è stato riadattato in quattro podcast da circa 20 minuti ciascuno: le puntate sono ascoltabili gratuitamente sulle principali piattaforme di streaming (Google Play, Spreaker, Spotify, Apple Podcast).

Tutti gli appuntamenti dei Giardini d’Estate si svolgono in sicurezza e applicando le disposizioni dei decreti anti Covid – 19 (prenotazione, mascherine, distanziamento, disinfettanti…) con assistenza sul posto del personale di sala e informazioni sul sito di Ert (www.modena. emiliaromagnateatro.com).