Formigine, ultimo fine settimana con le iniziative di "Natale al Castello"

Anche nella settimana natalizia, giorni di festa compresi, non si fermano le iniziative formiginesi organizzate nell’ambito del calendario del “Natale al Castello”.

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dicembre dalla mattina alla sera sono in programma i mercatini dell’artigianato e, dalle 14 alle 18, Babbo Natale sarà in piazza per ricevere i bambini e raccogliere le ultime letterine.

Venerdì alle 17 il Centro per le Famiglie di Casinalbo ospiterà delle letture a tema natalizio a cura dei volontari di Librarsi. La giornata si chiuderà alle 20.45 in Polisportiva con una gara di burraco.

Sabato 23 alle 10 presso l’Opera Pia Castiglioni si terranno i tradizionali auguri di Natale alla presenza delle autorità e dei ragazzi dell’associazione San Gaetano, con scambio di auguri. Dalle ore 11 alle ore 15 il centro storico di Formigine suonerà a ritmo della “Mabò Band”, uno dei gruppi itineranti più conosciuti ed affermati in Europa. Alle 16, spazio invece alla “Mabò of colors, magia di colori”, evento di piazza con grandi palloncini colorati e tre clown-musicisti. Alle 21.30, la musica prosegue in Polisportiva con una serata di ballo liscio in compagnia dell’Orchestra Scaglioni.

Lunedì 25, giorno di Natale, alle 21.30 la Polisportiva ospiterà una tombola, e martedì 26 alle 17 presso la chiesa della Madonna del Ponte si terrà un Concerto a cura della Confraternita di San Pietro Martire.

Sabato 23 e domenica 24, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, e l’ultimo giorno dell’anno solo al mattino, il Museo del Castello sarà aperto con ingresso gratuito (a esclusione dei gruppi), con prenotazione consigliata. Il Museo sarà aperto anche il giorno di Santo Stefano, il primo giorno dell’anno e il giorno dell’Epifania nel pomeriggio. Negozi aperti tutte le domeniche di dicembre, fino al 7 gennaio.

Il programma è a cura dell’Assessorato al Coordinamento eventi del Comune di Formigine in collaborazione con Bernardi Group, Proform e altre associazioni e parrocchie del territorio.