Il Natale in piazzetta a Soliera, e a Limidi c’è l’esibizione di pattinaggio

Sabato 16 dicembre il centro storico di Soliera si anima di nuovo per festeggiare l’avvicinarsi del Natale. Si comincia al mattino, alle 10.30, presso la Ludoteca Ludò del Mulino di via Nenni 55 dove si terrà “Babbo Natale di cotone”, un laboratorio creativo per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. L’idea è costruire insieme un simpatico babbo natale con materiali di recupero.

L’appuntamento clou della giornata sarà poi nel pomeriggio, dalle 15.30 in poi, in piazzetta don Ugo Sitti, nel retro della chiesa San Giovanni Battista. Chi verrà potrà assistere a una Parata di Natale, ovvero una sfilata di magici personaggi dalle coreografie luminose, perdersi in divertente labirinto gonfiabile, divertirsi con Jo Jo Trike, gli allegri tricicli adatti a bambini dai 3 ai 13 anni. Non mancherà il Trucca Bimbi così come il chiosco di Natale con pop corn, cioccolata calda e vin brulé, per un pomeriggio a cura del gruppo scout Soliera 1.

In serata alle 21 al centro polivalente di Limidi, in via Papotti 18, è in programma una Festa di natale con esibizione di pattinaggio.