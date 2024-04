Al Michelangelo va in scena la sicurezza sul lavoro con "Nessun dubbio"

Parla in modo diverso e inaspettato di sicurezza sul lavoro lo spettacolo “Nessun dubbio”, in scena mercoledì 17 aprile, alle 21, al Teatro Michelangelo di Modena con ingresso gratuito.

Tra attualità, suspense, thriller e anche umorismo, lo spettacolo, prodotto dall’associazione Pericle, porta in scena 12 personaggi, scelti in modo casuale come la giuria di un processo, che accettano la sfida di indagare su un incidente sul lavoro con conseguenze mortali, partendo da un dossier contenente tutta la documentazione possibile sul caso che viene consegnato a ciascuno di loro. Come nel film del 1957 “La parola ai giurati” al quale lo spettacolo si ispira, la decisione della “giuria” sembra fin troppo semplice e scontata. Fino al momento in cui uno dei giurati esprime un dubbio che suscita sconcerto negli altri 11 partecipanti e stravolge la situazione.

Il testo, ideato e sceneggiato da Federico Ricci, psicologo del lavoro e docente di UniMoRe e messo in scena con la regia di Giuseppe Sepe, coinvolge attivamente anche il pubblico presente in sala, nelle vesti di tredicesimo partecipante, accompagnandolo a svolgere la propria indagine fino alla sorprendente soluzione del caso.

L’iniziativa, che ha l’obiettivo di proporre una riflessione sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, ha il patrocinio del Comune di Modena assessorato alle Politiche del lavoro.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’associazione Pericle (info@pericle.org).