Al Gate26A la mostra fotografica "Non Ora Non Qui"

Appuntamento allo spazio d'arte indipendente Gate 26A con l'inaugurazione della mostra "Non Ora Non Qui" di Cristina Coral, Giuseppe Palmisano x iosonopipo e Carla Sutera Sardo, a cura di Cristina Lanzafame.

La parte nascosta, l'assurdita? nel familiare, la surrealta? di una favola. Nell'intento di stimolare la fantasia e l'immaginazione, la mostra propone immagini che vivono in un dualismo, intense ma ambigue, che non forniscono una narrazione ma mirano piuttosto a evocare, a suggerire. Cio? che vediamo non esaurisce in se? il proprio senso, ma rimanda a un'ulteriorita? di significato. La mancanza di riferimenti pone la necessita? di cercare altrove: una necessita? dialettica, data dall'intreccio tra i piani dell'ontologico e dell'onirico, del visibile e del non visibile. Visioni sospese, storie solo accennate, frammenti che si collocano non ora e non qui.

La mostra inaugura sabato 6 aprile e resta in esposizione fino al 5 maggio.