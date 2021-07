"Non si è più sicuri di niente!": l'attualità in scena al Teatro Tempio con Andrea Ferrari

Sabato 24 luglio, alle ore 21.30 presso il cortile del Teatro Tempio di Modena (Viale Caduti in Guerra, 192) è di scena lo spettacolo Non si è più sicuri di niente! recital comico con Andrea Ferrari.

Il titolo dell'opera nasce dai mirabolanti eventi scaturiti (a cui ancora stiamo assistendo) a causa della pandemia da Covid-19 che ha portato ad un radicale cambiamento della vita di ciascuno. I temi trattati, tutti in chiave comica, saranno la vita, la morte, le vaccinazioni, le quotidianità, e i comportamenti delle persone; non mancherà un accenno alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il tutto condito da momenti musicali e spunti in vernacolo emiliano-romagnolo vero fulcro della comunicazione popolare e d'identificazione con il pubblico.

Andrea Ferrari, passa dal registro brillante alla prosa classica, costruendo i propri personaggi grazie all'analisi del quotidiano; è responsabile della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale giunta al suo diciottesimo anno di attività che riprenderà nel prossimo mese di ottobre e che, in questa stagione, dopo il fermo forzato dalla pandemia, è riuscita a portare in scena con i suoi allievi-interpreti, tre produzioni teatrali.

L'ingresso al Teatro Tempio è di € 15,00 ed è consigliabile la prenotazione al 349.1931877 in quanto gli ingressi sono contingentati nel rispetto delle misure di sicurezza in materia anti-Covid. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al chiuso. Per tutte le informazioni www.andrea-ferrari.info.

