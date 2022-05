Storie, giochi e letture per festeggiare il nono compleanno della Biblioteca dei ragazzi Leontine

Sabato 28 maggio la Biblioteca Leontine di Sassuolo festeggia i suoi 9 anni con un programma ricco di storie, giochi e sorprese.

Alle ore 10.30 si terrà il Nati per Leggere Day (0-12 mesi), un momento di condivisione, incontro e letture per scoprire il programma Nati per Leggere e i libri adatti ai primi mesi di vita di lettrici e lettori. L'evento è a cura delle volontarie NpL.

Alle ore 11.00 sarà il turno di "Una torta di storie per Leontine" (3+ anni), incontro con sorpresa. Tante letture da leccarsi i baffi, a cura delle volontarie Librarsi.

Alle ore 16.00, è prevista la presentazione del libro "Un mistero per Teo il Bibliotecorso" (Emme, 2022) insieme all'autrice Martina Orsi (3+ anni).



Dalle ore 16 alle ore 17.30, giochi da tavolo per tutti (3-99 anni). Postazioni per divertirsi insieme, con diversi giochi da tavolo. A cura del Centro per le Famiglie.

Alle ore 17 infine, si terrà "Saltellando tra le fiabe" (da 6 anni). Fiabe da giocare, a cura delle volontarie Librarsi.



Tutti gli eventi sono su prenotazione: leontine@comune.sassuolo.mo.it | 0536880814