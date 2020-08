"Sogni d'or", imperdibile concerto sulle note di Giacomo Puccini a Fiumalbo

Decimo appuntamento per la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” edizione 2020: giovedì 13 agosto 2020, alle ore 21 presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo, avrà luogo “Sogno d’or”, un imperdibile concerto sulle note delle più celebri arie per soprano tratte dalle opere di Giacomo Puccini. I protagonisti della serata saranno il soprano Silvia Pantani ed il pianista Federico Rovini.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.

I concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19. Visti i posti a sedere limitati, si prega di accedere per tempo alle sedi dei concerti, evitando assembramenti anche nelle fasi di parcheggio dell’auto. Quest’ultimo dovrà avvenire non in prossimità del luogo dedicato al concerto per permettere le operazioni di accoglienza del pubblico e il deflusso dopo il concerto. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso della mascherina. La direzione artistica si riserva la possibilità di annullare il concerto per cause di forza maggiore o di apportare modifiche al programma.