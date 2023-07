Sestola, la Notte Bianca è a tema supereroi e fumetti

Sabato 15 luglio si rinnova a Sestola l'appuntamento con la Notte Bianca, che quest'anno sarà a tema "Supereroi e fumetti".

Dal pomeriggio sarà presente un truccabimbi per i più piccoli, con diversi angoli per scattare foto ricordo. Alle ore 17.00 ci sarà la sfilata per le vie del paese, e non mancheranno diverse postazioni gioco con giochi di ruolo.

Musica in tutto il paese dal pomeriggio con live band e lo spettacolo itinerante dei MIWA, street band di supereroi mai vista prima. Dj-set, cover music nelle piazzette del paese con Radio FM e D.AM.N. live. La serata terminerà alla grande alle ore 22.00 con il concerto spettacolo in piazza Passerini dei MIWA e a seguire dj-set.

La Notte Bianca è anche gastronomia: ci saranno le prelibatezze preparate dagli esercenti locali e dai truck food.