Sassuolo, il Salento arriva in Piazzale della Rosa con la "Notte Tarantata"

Come ormai da felice tradizione, nel terzo appuntamento con i “Giovedì Sotto le Stelle” di Sassuolo in programma giovedì 15 luglio, torna la “Notte Tarantata dei Nati Così”: l’appuntamento con la musica popolare dal salento e dal mondo, a partire dalle ore 21 in piazzale Della Rosa.

L’accesso è gratuito ma, in ottemperanza alle normative anti Covid-19, è necessario prenotare la propria partecipazione su eventbride, tramite questo link.

