Carpi - Peschiera del Garda in bici, dal tramonto all'alba: una notturna con Fiab

Sabato 26 giugno, Fiab Modena - Gruppo Carpi organizza una pedalata notturna da Carpi a Peschiera del Garda. Il ritrovo è previsto per le ore 20.00 in bici in Piazzale Re Astolfo a Carpi, cui seguiranno controllo e firma modulo di partecipazione/iscrizione da completare entro le ore 20.45. Partenza allo scoccare delle 21.00 (assieme all'altro gruppo di ciclisti che poi a Novi farà rientro verso Carpi).

Il programma:

1° Sosta - Novi di Modena dove l’associazione ANESER e la PROLOCO ci accoglieranno per un saluto. Tempo max di sosta 20 minuti circa.

2° Sosta - metà percorso a Bagnolo San Vito (km 57) dove è prevista una cena leggera a base di tortelli (2 tipi), sbrisolona, lambrusco mantovano, acqua e caffè. Arrivo previsto per le ore 1.00 – 1.30. Tempo max di sosta 60 minuti.

Termine gita Fiab a Peschiera del Garda con arrivo previsto alle ore 07.00 circa. Foto di gruppo sul molo.

La gita a Peschiera del Garda è riservata ai soci Fiab (se si desidera iscriversi, contattare i referenti qui di seguito riportati per info sulle modalità). Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone (esclusi gli accompagnatori). Info e prenotazioni tramite WhatsApp o SMS: Piero 3356250417 - Mara 3281399914 "Cicliste Ostinate".

La distanza coperta Carpi - Peschiera del Garda è di circa 111 km di asfalto con alcuni tratti di sterrato (circa 4-5%). Si tratta di una pedalata difficile, con velocità massima di 20/22 km/h.

Norme da rispettare e accorgimenti:

Pedalata impegnativa che dura tutta la notte (è richiesto buon allenamento sulla distanza);

Rispetto del codice della strada;

Essere muniti di dispositivi di segnalazione visiva - vista la lunga distanza da percorrere in condizioni di buio, è indispensabile avere luci di ricambio (minimo 2 luci anteriori e 2 posteriori);

Controllare /far controllare la bici e il gonfiaggio delle gomme prima della gita in notturna;

Munirsi di camera d’aria di ricambio e kit foratura;

Obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità ed il casco;

Per chi utilizza una e-bike si rammenta che non ci saranno soste utili per l’eventuale ricarica, obbligatoria quindi una batteria di ricambio (non necessaria per chi si ferma a Novi);

Si viaggia di notte e la temperatura potrebbe essere molto più bassa rispetto a quella diurna oltre ad un alto livello di umidità, si consiglia di portare una giacca a vento e/o qualche capo pesante;

Alla partenza verranno controllate luci e materiale per le bici, nel caso l’attrezzatura non fosse idonea per la lunga pedalata notturna ci si riserva di non ammettere la persona alla gita;

Alla partenza è previsto il collegamento WhatsApp per condividere la posizione di tutti i partecipanti, è quindi opportuno munirsi di una power bank in più per la ricarica dello smartphone;

Si pedalerà in gruppo, opportunamente distanziati, con un referente FIAB in testa a fare l’andatura; chi sopravanzerà il referente Fiab uscirà formalmente dalla gita sino al rientro nel gruppo.

La partecipazione alla gita è subordinata alla firma del modulo con regolamento Fiab, specifiche integrazioni e informativa privacy. Il modulo verrà inviato ai partecipanti all’atto dell’iscrizione.

Costi

Notturna Carpi - Peschiera del Garda, ammessi solo soci Fiab: € 15 comprensivo di assicurazione infortuni, a cui aggiungere € 12 per la cena a Bagnolo San Vito Circolo Acli San Biagio ristorante “La Baracca”. Il pagamento della quota di iscrizione si effettua direttamente sul luogo di partenza in Piazzale Re Astolfo a Carpi, a partire dalle ore 20 fino alle 20:45, muniti del modulo compilato e firmato che verrà inviato ai partecipanti all’atto dell’iscrizione.

Nel caso in cui l’evento venga cancellato per cause di forza maggiore anche il giorno stesso 26/06 su disposizione o raccomandazione degli organi competenti e/o in caso di allerta meteo, verrà data comunicazione agli iscritti tramite WhatsApp o SMS.

