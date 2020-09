"Oktoberform", la festa della birra approda a Formigine

Dal 24 al 27 settembre a Formigine in Via San Francesco, appuntamento a partire dalle 18 con "Oktoberform", la festa della birra (e non solo) al modenese.

Tre le varietà di birra proposte (Forst Kronen, Forst Sixtus e Weihenstephaner WeissBier) che accompagneranno una cucina bavarese di qualità: taglieri di speck, spätzle altoatesini, canederli, Meraner Würstel, stinco di maiale, costine cotte a bassa temperatura nella Birra Kronen, gulasch di manzo, bretzel, strudel di mele.

L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione al numero +39 351 6066329, che è possibile contattare dalle 9.00 alle 20.00. Per maggiori informazioni, contattare info@feednfood.it oppure 3335665874.

L'evento è organizzato da Feednfood in collaborazione con il Comune di Formigine e il Forst Garden Formigine.