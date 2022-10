"Nelle onde": incontro con Don Mattia Ferrari

Sabato 15 Ottobre, ore 18.00 alla Polisportiva San Faustino, le Acli Provinciali di Modena, in collaborazione con Mediterranea Saving Humans, organizzano un incontro aperto al pubblico con Don Mattia Ferrari, parroco dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola e cappellano di bordo della Mar Ionio, e con David Yambo, attivista di Refugees in Libya. A moderare l’incontro Laura Solieri, giornalista e collaboratrice della Gazzetta di Modena.

“Nelle Onde”, questo il titolo dell’iniziativa, sarà l’occasione per affrontare il tema del memorandum di intesa tra Italia e Libia, giunto al quinto anno di operatività, ascoltare la testimonianza diretta delle condizioni dei profughi e dell’attività delle ONG, ma soprattutto comprendere come Don Mattia Ferrari e David Yambo abbiano visto cambiare la propria vita facendosi voce degli ultimi in mezzo alle onde della paura e del razzismo.

Alle 20.00 circa cena a sostegno di Mediterranea Saving Humans sempre alla Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo 72 a Modena, prenotazioni via whatsapp entro giovedì 13 al numero 3311078313.