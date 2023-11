Open day natalizio al Canile Intercomunale di Modena

Open day natalizio domenica 19 novembre al Canile intercomunale di Modena dove, dalle 11 alle 16, tutte le persone interessate possono visitare la struttura e conoscere gli ospiti in cerca di una famiglia e di una casa.

Per tutta la giornata, nella struttura di via Nonantolana 1219, i gestori della cooperativa sociale Caleidos e del gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione per fornire a chi è interessato ad adottare un cane tutte le informazioni necessarie. I visitatori potranno anche acquistare panettoni, l’Argo calendario 2024, le Argo piantine e tanti altri pensieri per i regali di Natale. Il ricavato della vendita dei panettoni, dei calendari e dei regali sarà interamente utilizzato a favore dei cani che vivono nella struttura.

Da novembre al Canile si accede con l’orario invernale: lunedì e giovedì dalle 12 alle 15; martedì e mercoledì dalle 10 alle 13; sabato e domenica dalle 10 alle 15; il venerdì la struttura è chiusa al pubblico. L’orario invernale rimane in vigore fino alla fine di aprile.

E lunedì 4 dicembre, il Canile intercomunale invita tutti i suoi amici a una pizzata di Natale per raccogliere fondi da destinare alla struttura. La serata si svolgerà alla pizzeria Arturo di Modena (per informazioni e prenotazioni: 320 1650087).

Il canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera.