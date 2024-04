"Orgia" di Pier Paolo Pasolini torna a teatro con Federica Rosellini e Gabriele Portoghese

Orgia è l’unica tragedia di Pier Paolo Pasolini da lui stesso diretta e allestita nell’autunno caldo del 1968 a Torino. L’opera in versi è ora riproposta in forma di originale lettura, con protagonisti due grandi interpreti della scena teatrale italiana, Federica Rosellini e Gabriele Portoghese, in scena al Ridotto del Teatro Storchi dal 10 al 14 aprile. La pièce è una produzione di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, realizzata nell’ambito del progetto 2022/23 Come devi immaginarmi dedicato a Pasolini e ideato dal direttore di ERT Valter Malosti insieme allo studioso Giovanni Agosti.

Costituita da un prologo e sei episodi, la tragedia fu allora interpretata dall’attrice e musa pasoliniana Laura Betti nel ruolo della Donna e da Luigi Mezzanotte nel ruolo di Uomo, e fu pubblicata solo postuma da Garzanti. La vicenda si sviluppa nella camera da letto dell’Uomo e della Donna, coniugi di mezza età appartenenti alla ricca borghesia cittadina. La coppia si prepara a consumare un rapporto di estremo sadomasochismo. L’Uomo è carnefice ma nello stesso tempo è usato dalla Donna che accetta ogni violenza con felicità ed obbedienza, complice del proprio sfruttamento. Incapace di ripristinare una inconsapevole e tacita obbedienza al potere, la Donna si suicida. L'Uomo ripropone lo stesso rito, senza però riuscirci, a una giovane ragazza. Rimasto solo si ribella alla sfera del potere e rivendica la propria diversità vestendosi da donna. Ma la scissione dei due ruoli, l'Autorità, il Potere, il Padre da una parte e la sua diversità dall'altra, porta anche lui al suicidio. Si impicca dopo il monologo finale, rivolto direttamente agli spettatori.

Raccontano gli attori: «La prima volta che Gabriele Portoghese lesse il prologo di Orgia, diversi anni fa – “Lui” è già morto, col cappio al collo, parla al pubblico e prima che la vicenda cominci si congeda dicendo "E, ora, divertitevi" – sovrappose a quell'impiccato un altro famigerato anti-eroe col cappio al collo, Mackie Messer.

La prima volta che Federica Rosellini lesse l’ultima frase del monologo finale di “Lei” – “si dirà: è morta per un alito d’aria” – pensò di ritrovare qualcosa di se stessa. E l’immagine del fiume che ritornava in quelle parole le parve quasi lo specchio di una geografia dell’anima».



Nell'estate del 2021 Portoghese e Rosellini, durante una residenza nel Centro Teatrale di Santacristina, sollecitati da Valter Malosti, si avventurano in una lettura di tutta la pièce di Pier Paolo Pasolini, in una dimensione di gioco, sperimentando assieme il piacere e la curiosità per questo testo. «Si comincia – scrivono –. Gabriele viene di nuovo investito dall'effetto Messer, con tutto il suo straniamento: un'ironia crudele su una partitura dolorosa. Federica si ritrova a cercare “il limite del tempo” nella profondità liquida di quelle acque che la riportano a casa: una consolazione dolce in un’insonnia in cui i sogni sono dei déjà vu».

Federica Rosellini studia canto e violino, si diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, e prosegue la sua formazione con Nikolaj Karpov, Thomas Ostermeier e Antonio Latella. Ha lavorato, tra gli altri, con Luca Ronconi, Antonio Latella, Andrea De Rosa, Gerard Watkins, lacasadargilla, Carmelo Rifici, Andrea Baracco, Pierpaolo Sepe, Massimo Di Michele, Gabriele Russo, Monica Conti, Matteo Tarasco. Tra i riconoscimenti: il premio Hystrio alla vocazione 2011, il premio Virgin Active 2014 come miglior attrice, il premio Hystrio Mariangela Melato 2018 e il premio Virginia Reiter come miglior attrice under 35, 2018. Ha vinto inoltre due premi Ubu come miglior attrice/performer under 35 e uno per la migliore scenografia per il suo spettacolo Carne blu. Dalla stagione 2021/2022, per la successiva triennalità, è Artista Associata del Piccolo Teatro di Milano in qualità di regista e drammaturga. Nel 2023 è stata fra le protagoniste dello spettacolo VERONICA: un’agiografia, una geografia, scritto e diretto da Giacomo Garaffoni, vincitore del Bando Biennale College Teatro Drammaturgia Under 40 (2021-2022). Al cinema è protagonista nel film di Valentina Pedicini, Dove cadono le ombre, per cui al Festival di Venezia ottiene il premio Nuovo Imaie attrice rivelazione. È protagonista, accanto a Elio Germano, del nuovo film di Daniele Luchetti, Confidenza.



Gabriele Portoghese si è diplomato presso l'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D'Amico e ha iniziato il suo percorso sotto la guida di Carlo Cecchi. Nel tempo ha lavorato, tra gli altri, con Andrea Baracco, Giorgio Barberio Corsetti, Giacomo Bisordi, Valerio Binasco, Ferdinando Bruni, Fabio Condemi, Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo, Giorgina Pi, Roberto Rustioni e Federica Santoro. Nel 2019 ha interpretato il ruolo di Amleto, per la regia di Valerio Binasco. Nello stesso anno, assieme a Fabio Condemi, ha curato la drammaturgia di Questo è il tempo in cui attendo la grazia (regia di Fabio Condemi). Nel 2021, assieme a Giorgina Pi, scrive Guida Immaginaria (regia di Giorgina Pi) e con Cristiano De Fabritiis compone alcune delle musiche della Guida stessa. Nel 2023, assieme a Federica Rosellini, cura lo spettacolo/reading Orgia, di Pier Paolo Pasolini. Per l’università di Bologna elabora X Elettra (Elettra fatta a pezzi – oratorio per Elettra) da Sofocle. All'interno della performance site-specific Termini. In una qualunque parte del pianeta, a cura di Daria Deflorian, Muta Imago e Antonio Tagliarini, idea e scrive Preghierine. Noi vogliamo essere una faccenda leggera, progetto che svilupperà assieme a Gaia Rinaldi. Nel 2024 sarà nel nuovo progetto di Daria Deflorian ispirato a La vegetariana di Han Kang. Nel 2017 vince il Premio Stampa Siracusa. Nel 2021 vince il Premio Ubu come miglior interprete, il Premio Ivo Chiesa - Futuro della scena e il Premio Mariangela Melato.