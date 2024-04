Al Teatro Comunale l'Orlando Furioso di Antonio Vivaldi

Va in scena, per la stagione lirica al Teatro Comunale di Modena, venerdì 12 aprile 2024 alle 20 e domenica 14 alle 15:30 l’Orlando Furioso di Antonio Vivaldi. Lo spettacolo si vedrà in un nuovo allestimento presentato in coproduzione fra Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Comunale di Modena, Bayreuth Baroque Opera Festival e Daegu Opera House con la regia di Marco Bellussi e per la direzione di uno dei massimi interpreti ed esegeti del compositore veneziano.

Federico Maria Sardelli è infatti un protagonista della rinascita del teatro musicale vivaldiano dei nostri tempi, con più di quaranta incisioni discografiche, per Naïve e Deutsche Grammophon, per le quali ha ricevuto due nomination ai Grammy Awards. Famoso anche come pittore, incisore ed autore satirico, nel 2015 ha ricevuto il Premio Comisso alla narrativa con il romanzo L’affare Vivaldi, edito da Sellerio.

Giovedì 11 aprile alle 18, al Ridotto del Teatro (ingresso libero da via Goldoni 1, durata 60 minuti) Federico Maria Sardelli illustrerà l’opera al pubblico per la serie “Invito all’opera” in collaborazione con Amici dei Teatri Modenesi.

Antonio Vivaldi aveva lavorato a quest’opera sin dal 1714, con varie rielaborazioni che portarono alla versione definitiva che debuttò nel 1727 al Teatro Sant’Angelo di Venezia, dove il compositore era anche impresario. “In questa rappresentazione cerchiamo di ricostruire gli usi e i costumi musicali e interpretativi del periodo storico - racconta il direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli -. Per la prima volta, in questi tempi moderni, l’opera non viene divisa in due parti, facendo un taglio artificioso al centro, ma conserva la tripartizione in tre atti con due intervalli. In secondo luogo, lavoriamo su un’edizione critica nuova, che ci permette di mettere in luce tanti piccoli particolari. L’organico strumentale prevede due cembali, tipico della struttura teatrale barocca; evitiamo certi strumenti che oggi sono di moda nella pratica barocca contemporanea, come le chitarre e gli arciliuti, ma che al tempo di Vivaldi, intorno al 1727, non erano più in uso, tanto più in teatro. Questa operazione di recupero filologico sicuramente andrà a favore dell’ascolto e della piacevolezza”.

Dall’intricata trama dell’originale ariostesco, l’Orlando Furioso di Vivaldi segue il filo delle vicende del paladino, perdutamente innamorato di Angelica, e di Ruggiero, vittima dei sortilegi della maga Alcina. È l’isola incantata di Alcina a fare da sfondo a un intreccio che mescola elementi magici, eroici, comici e amorosi, perfettamente assecondati dalla scrittura vivaldiana con una suggestiva varietà di stili musicali.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010.