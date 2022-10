"PAFF!", sarà Davide Toffolo ad aprire la rassegna

Pensieri a Fumetti Festival apre con Davide Toffolo, fumettista e musicista. La rassegna dedicata al racconto illustrato per questa edizione ha in programma una serie di eventi, tra ottobre e novembre, tra il Bonvi Parken, la Biblioteca del Fumetto della Polisportiva San Faustino e altri luoghi della città e della provincia. Si parte domenica 16 ottobre alle 19 al Circolo Mattatoyo di Carpi (via Rodolfo Pio 4) con uno dei protagonisti indiscussi della scena: Davide Toffolo, che presenta il suo fumetto “Come rubare un Magnus” (Oblomov Edizioni), una storia tra realtà e finzione che ripercorre la vita e le opere di uno degli artisti più importanti di sempre: Magnus, al secolo Roberto Raviola, disegnatore di Alan Ford, Kriminal, Satanik e Lo Socnosciuto e di uno dei Tex Willer in formato gigante – il texone - più famosi di sempre “La valle della morte”. In questo omaggio di Davide Toffolo a Magnus c’è dentro tutta la magia e la poesia dell’arte di illustrare, con rimandi a fumettisti modenesi che hanno fatto la storia, come Bonvi, che ha accompagnato Magnus nell’ultimo periodo della sua vita.

PAFF!, il festival del fumetto di Modena, proseguirà con alcuni appuntamenti al Bonvi Parken e alla Polisportiva San Faustino di Modena, dove in una contaminazione di linguaggi – teatro, disegno, musica – si racconteranno pezzi di storia del fumetto modenese – e italiano – accompagnati da artiste e artisti contemporanei. Il festival è un progetto a cura di Arci Modena, Polisportiva San Faustino, Città Futura con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Regione Emilia Romagna. Per informazioni: www.arcimodena.org