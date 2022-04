Il lungo weekend dell'83esima Fiera di Modena: sabato si balla con i Planet Funk

Un fine settimana ricchiessimo di proposte alla 83esima fiera di Modena, la musica della rassegna MusicMO! e presentazioni con gli autori di LibriAMOdena si uniscono alla tradizione, creatività ed enogatronomia del territorio.

Venerdì 29 aprile

Sai cosa vuoi davvero? Sai perché lo vuoi? Allora cosa ti impedisce di andartelo a prendere? Nicoletta Romanazzi, mental coach di Marcell Jacobs il cui lavoro sta dietro alle sensazionali vittorie italiane di Tokyo 2020 e autrice del podcast "Click - Sviluppa il tuo potenziale" venerdì 29 aprile alle 18.30 presenta in anteprima nazionale presso la rassegna LibriAMOdena - in collaborazione con la libreria Ubik - il suo libro "Entra in gioco con la testa" (Longanesi): qui svela il metodo per liberare il potenziale esplosivo custodito dentro ciascuno di noi. In realtà Nicoletta Romanazzi ama definire il proprio un "non-metodo" e dice di se stessa di essere uno specchio che, posto di fronte all'altro, lo aiuta a vedersi davvero. In quello specchio si è guardato Marcell Jacobs, e lo ha portato dritto agli ori olimpici a Tokyo. Si sono specchiati Luigi Busà (oro nel karate kumité), Viviana Bottaro (bronzo nel karate kata), e i molti altri atleti che si rivolgono a Nicoletta per "fare il salto" o anche solo per continuare a migliorarsi. Con ciascuno di loro lei mette in atto la sua "magia" e, dopo, nessun sogno, per quanto ambizioso, sembra più irraggiungibile. Perché abbiamo tutti un'Olimpiade a cui partecipare.

Il Picchio Rosso di Formigine, nato alla fine degli anni '70, era la discoteca "nuova", quella più moderna, con i dj più conosciuti, gli spettacoli più importanti, gli impianti luce più strabilianti e gli slogan più efficaci: più che un locale un vero e proprio fenomeno di costume. Venerdì 29 aprile il "Picchio" rivive alla Fiera di Modena con un DJ Set dedicato e una serata anni '80 per riportare tutti in pista, anche i più nostalgici

Sabato 30 aprile

Sabato 30 aprile alle 18 per la rassegna LibriAMOdena - in collaborazione con la libreria Ubik - arriva Tracy Eboigbodin, vincitrice di Masterchef 2022: 28enne di origini nigeriane e accento veneto di Vallese di Oppeano (Verona), è entrata nel programma da cameriera e ne è uscita da chef, incoronata regina dello show dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Tracy presenta la sua cucina di contaminazioni tra sapori nigeriani e italiani nel libro "Soul Kitchen. Le mie ricette per nutrire l'anima" (Baldini&Castoldi). La nuova Masterchef italiana racconta anche dei molti progetti che ha in serbo: un home restaurant, viaggiare alla ricerca di nuovi prodotti e sperimentare il ruolo di cuoca a domicilio, senza mai dimenticare che gli ingrediente fondamentali restano impegno e curiosità. Questo il consiglio che Tracy dà agli aspiranti chef: « Tenere duro, impegnarsi tanto e non date mai nulla per scontato!».

Alla sera alle 21 arriva il concerto più atteso dell'intera rassegna con una delle band più eclettiche del panorama musicale italiano degli anni Duemila: i Planet Funk sono sinonimo di dance di qualità da oltre vent'anni. Un po' Depeche Mode, un po' Daft Punk hanno saputo creare uno stile unico unendo i generi più disparati, dal rock all'elettronica alla dance, conquistando le classifiche di tutto il mondo.

Domenica 1 maggio

Domenica 1 maggio immnacabile il "concertone" sin dalla mattina, che porta sul palco altre giovani band emergenti: nella giornata di chiusura tocca ai May Gray, La Convalescenza, Deep Town Dive, Particles, The Hornets, Out for Summer per finire con il classico DJ Set.

Nel segno della tradizione in Fiera l'1 maggio si svolge la premiazione dell'Unione Società Centenarie Modenesi che associa 32 realtà associative del territorio con oltre 100 anni di attività (società sportive, culturali, scientifiche, di mutuo soccorso, bande musicali): si tratta di società che non svolgono solo una funzione di testimonianza, ma operano nel tessuto sociale di oggi con il contributo determinante di migliaia di volontari. Oltre al tradizionale premio "Fedeltà e solidarietà" per le società che si sono distinte maggiormente nel corso dell'anno, in questa edizione viene assegnato il "premio modenesità" alla famiglia Pavironica, vero e proprio emblema della città.

Anche i bambini hanno il loro spazio con il Children's Park, un'area interamente dedicata ai più piccoli con i gonfiabili e la "Fabbrica delle meraviglie" a cura di Grafiche Sigem, uno spazio dove allenare la creatività senza monitor e schermi, ma usando soprattutto le mani e la fantasia: qui li aspettano laboratori artistici, attività manuali e gli intramontabili giochi "di una volta".