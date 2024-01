L'arte per le prossime generazioni: arriva “PANG!”, il network europeo per artisti e adolescenti

La performance di danza “Ultima fermata”, il percorso di sensibilizzazione sul consumo responsabile “Civil Heroes. GenerAzioni per lo sviluppo sostenibile”, e “Acrobati nel tempo”. Sono i laboratori che Drama Teatro ha realizzato nel 2023 a Modena lavorando con gli adolescenti nell’ambito del progetto “Pang! Performing arts for the next generation”, il primo network europeo di atelier creativi dedicato ad artisti e adolescenti che sarà presentato sabato 20 gennaio in Galleria Europa alle 10.30.

L’incontro, a cura del Centro Europe Direct del Comune di Modena, è aperto ai giovani, agli artisti e a tutti i cittadini interessati ed è l’occasione per approfondire i contenuti del progetto, che si concluderà a maggio, e le attività svolte finora con i ragazzi e le ragazze.

“Pang!” nasce per provare a rispondere al disagio sociale di ragazzi e ragazze, colpiti molto duramente dalle conseguenze della pandemia, utilizzando l’arte come mezzo di relazione per abbattere i confini e il lavoro insieme come modo per superare le difficoltà e aprire uno sguardo sul mondo.

Al progetto, finanziato da Europa creativa -Sezione cultura, bando Cooperazione cultura 2021, partecipano Drama Teatro, in qualità di coordinatore, GlocalMusic (Portogallo), Pionirski Dom (Slovenia) e Soltumatu Tantsu Lava (Estonia).