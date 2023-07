Parco del Guerro in Festa 2023, VIII Edizione a San Vito di Spilamberto

Torna a San Vito di Spilamberto, nei giorni 8, 9 e 10 luglio, “Parco del Guerro in festa” giunta alla sua ottava edizione. Durante la festa il servizio di stand gastronomico sarà strutturato sul metodo dell’"all you can eat". Si sarà muniti di un "braccialetto" che darà la possibilità di servirsi al buffet e farsi servire "finchè si può mangiare". Menù per tutti i gusti: dall’antipasto alla tradizionale grigliata, fino ai piatti vegetariani, primi freddi e caldi, pizze cotte nel forno a legna, leccornie varie, dolci e frutta. In ogni serata inoltre sarà presente una “guest star” culinaria diversa: sabato si comincerà con la paella di pesce, domenica sarà la volta dei tortelloni vecchia modena e lunedì gran finale con i tortellini rigorosamente fatti a mano. Inoltre, durante tutta la festa, sarà attivo il “cocktail bar del parco”, con banco cocktail, birra, bevande stuzzicherie e caffè gestito dai ragazzi del Sa Fammia? Staff.

Non mancherà poi la musica dal vivo ad allietare le serate. Sabato 8 Luglio spazio ai Love Machine. la party live band ormai appuntamento fisso della festa che suonerà come sempre rigorosamente dal vivo brani musicali che spaziano dai migliori pezzi dei Dj internazionali del momento ai mitici anni '90, senza trascurare le più divertenti hit dei '70s e degli '80s. Divertimento e balli assicurati insomma. Domenica 9 Luglio sarà la volta dei Sei1Max 883 tribute band. “Le notti non finiscono all’alba nella via”, cantava max pezzali e con questa band dal vivo vi assicuriamo che la notte finirà cantando e ballando le hit transgenerazionali di questo autore che sono diventate negli anni dei veri inni conosciuti da tutti. Lunedì 10 luglio live acustico e dj set di Angy & Andre che ci accompagneranno in un’avventura musicale che ripercorrerà le vie maestre del pop e del rock mondiale e ci farà sognare per chiudere in bellezza l’ultima serata della festa. Tutto il Parco del Guerro metterà il vestito “a festa” e tutti potranno scoprire il percorso pedonale illuminato lungo più di un chilometro, il giardino delle mele antiche, l’area giochi per i bambini, lo spazio fitness e il piacere di stare all’aria aperta in compagnia.



“Vogliamo ricordare – afferma il presidente dell’associazione, Fabio Poggi – che tutto il lavoro per la festa del parco è frutto della passione e della disponibilità dei nostri volontari e che il ricavato di queste iniziative sarà utilizzato per mantenere e migliorare gli impianti e le strutture della Polisportiva e per la manutenzione, cura e valorizzazione di questo bellissimo parco il quale, grazie alla realizzazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia che verrà qui costruito, sarà ancora più al centro della vita e dell’associazionismo sanvitese”.

L’iniziativa è organizzata dalla Pol. San Vito con la collaborazione di Circolo ARCI Rinascita San Vito, Vivisanvito, San Vito's band, Circolo Parrocchiale Famiglia, Sa Fammia? Staff, Consulta delle Associazioni e con il patrocinio del Comune di Spilamberto.