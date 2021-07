Parva Naturalia, la Fiera del Bio per la prima volta a Serramazzoni

Orario non disponibile

A Serramazzoni si terrà sabato 7 e domenica 8 agosto la prima edizione della fiera Parva Naturalia, una manifestazione dedicata alle produzioni biologiche e al piccolo artigianato, in piazza Torquato Tasso nel centro di Serramazzoni, con un itinerario sensoriale che si svilupperà tra bancarelle di falegnameria, vivai e degustazioni di prodotti.

Le aziende, si troveranno in piazza per incontrare i cittadini-visitatori, far assaggiare i propri prodotti e dar vita ad un arcobaleno di emozioni sensoriali fatta di profumi, di sapori. di tatto e di bellezza da vedere.

"La manifestazione vuol rendere omaggio all’agricoltura nell’anno dedicato al "sensoriale" - sottolinea Andrea Reggianini, presidente dell’associazione Salviamo il Biologico ed organizzatore dell’evento - per dare valore aggiunto all’agricoltura. Sarà l'occasione per comunicare un modello di azienda, storicamente molto diffuso, che crediamo sia importante riscoprire".

La manifestazione è promossa grazie al patrocinio del Comune di Serramazzoni e, per la vicesindaca di Serramazzoni Sabina Fornari «intende anche mettere a fuoco con la competenza di cultori ed esperti, il quadro normativo entro cui si trovano ad agire oggi le aziende agricole e che nel nostro territorio fanno agricoltura biologica. Parva Naturalia - conclude la Fornari - sarà una fiera da vivere genuinamente, all’aria aperta, un’occasione per scoprire il piacere di una dimensione sana della vita, in armonia con se stessi e la natura.

L'ingresso alla fiera è libero e gratuito e per maggiori informazioni si può scrivere a: info@salviamoilbiologico.com

