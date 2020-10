Vivai d'Autore, un'edizione straordinaria di Parva Naturalia in Piazza Roma

Il 24 e 25 ottobre 2020, Piazza Roma Modena si riempie di colori e sapori, grazie alla partecipazione di Vivai d’autore e si prepara ad accogliere il mondo del biologico e i suoi protagonisti, produttori e consumatori. Parva Naturalia è giunta alla sua 19° edizione, sarà una festa mercato delle colture biologiche tipiche, avrà nuovamente luogo in Piazza Roma, nel centro storico di Modena; I vivai daranno vita ad una miriade di colori e le bancarelle dei produttori Bio daranno vita ad una gimcana di sapori tipici rurali dimenticati, artigiani che prepareranno dal vero le loro creazioni, sarà la fiera dei 5 sensi.

Le aziende saranno in piazza per incontrare i cittadini-visitatori, far assaggiare i propri prodotti e magari svelarne qualche segreto. La manifestazione festeggerà l’Anno internazionale dell’agricoltura familiare promosso dall’Onu. Sarà un modo per rendere omaggio al modello di azienda famigliare, storicamente molto diffuso in Emilia-Romagna e in Italia, che negli ultimi anni ha visto nascere aziende modello per innovazione e qualità di prodotti.

“Proprio perché siamo una fiera green e amiamo l’ambiente – dice Andrea Reggianini, Presidente dell’Associazione ed organizzatore dell’evento “siamo in prima linea per la pulizia e l’equilibrio fra natura e senso civico nel proteggere l’ambiente ed i suoi equilibri. Salvaguardiamo l’ambiente e l’ambiente saprà darci i suoi meravigliosi frutti”.

"Vi aspettiamo come sempre in una formula di mercato pensata per promuovere un prodotto italiano e per risollevare tutte le piccole aziende agricole ed gli artigiani e tutti quei vivai che a causa del confinamento, non hanno potuto essere accessibili per proporre i loro straordinari prodotti. Nel rispetto normativo anticovid".