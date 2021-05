Modena City Tour, passeggiate tra le meraviglie del centro storico nel weekend

Modenatur organizza, sabato 15 e domenica 16 maggio, alle ore 11.00 e alle ore 15.00, una passeggiata per scoprire i principali monumenti del centro storico di Modena, con tante curiosità sulla città e sulla sua storia.

L'itinerario porterà i partecipanti a scoprire il cuore della città: dal meraviglioso sito Unesco con il Duomo, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande alla splendida Piazza Roma dove si affaccia il Palazzo Ducale di Modena.

Il tour si terrà all'esterno, non sono previsti ingressi a musei e monumenti. La durata prevista è di 1 ora e 30 minuti circa. La prenotazione è obbligatoria online a questo link. Per info o supporto per la prenotazione tel. 0592032660



Tariffe

Tour condiviso con altre persone: prezzo intero € 10,00 per adulti, prezzo ridotto € 8,00 per bambini da 6-12 anni.

Gratuito per i bambini fino ai 5 anni.

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...