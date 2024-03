Con l'ultimo atto di "Piccole donne crescono" si chiude la stagione del TiPì di San Prospero

Siamo arrivati al gran finale: non soltanto di ‘Piccole donne crescono’, lo spettacolo di Gloria Giacopini e Giulietta Vacis, In scena insieme a Irma Ridolfini, Elena Schianchi e Paolo Zaccaria, la cui seconda e ultima parte andrà in scena sabato 9 marzo, alle ore 20.45, sul palco dell’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero; l’appuntamento rappresenterà anche il gran finale della stagione del teatro partecipato di TiPì, diretta da Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria e promossa dall’Associazione Nahìa insieme al Comune di San Prospero con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Sin dal primo episodio dello scorso 3 marzo, – che ha fatto registrare una grande partecipazione ed entusiasmato i presenti - gli spettatori si sono immediatamente accorti di come ‘Piccole donne crescono’ sia tutt’altro che il proseguimento naturale di ‘Piccole donne’, ma rappresenti anzi un romanzo su commissione, scritto in soli tre mesi, in seguito alle pressanti, incessanti richieste da parte dell’editore e delle lettrici che volevano assolutamente un destino da donne maritate per tutte e quattro le sorelle March.

Così l’autrice si è ritrovata a cercare un complesso equilibrio tra le proprie aspirazioni rispetto al destino dei personaggi e le richieste del pubblico: in questo secondo e ultimo episodio, dunque, il pubblico scoprirà chi la spunterà tra l’editore Thomas Niles – non il maggiordomo de ‘La tata’ – e Louisa May Alcott.

Dopo che nel primo libro Meg si è sposata, quale sarà il destino delle altre tre sorelle, Jo, Beth e Amy? Un finale che, come sempre, mescolerà sorrisi e commozione, con la presenza di una guest star e delle comparse… molto locali!

La stagione teatrale di TiPì è diretta da Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria e promossa dall’Associazione Nahìa insieme al Comune di San Prospero con il contributo della Regione Emilia-Romagna. La biglietteria è aperta mercoledì dalle ore 18.30 alle 19.30 e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.