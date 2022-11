Reading poetico e concerto di arpa celtica alla Fattoria Centofiori

"Poetic Dream: poesia, musica e sapori si incontrano per regalarci una serata unica. Non potevo scegliere luogo migliore per presentarvi la mia antologia di poesie “Dall’Altrove, frammenti di una ricerca interiore”. La Fattoria Centofiori è un’oasi di pace, il posto ideale per ospitare le meravigliose melodie di Stefania Oriente e la sua arpa che mi accompagneranno durante la lettura. Un appuntamento dall’atmosfera onirica e intima, ma allo stesso tempo conviviale. La cucina della Fattoria Centofiori, infatti, ci delizierà con uno squisito menù caratterizzato da assaggi biologici".

I posti sono limitati, perciò è necessaria la prenotazione. Manuela 3474155690; Bioagriturismo Centofiori ( Sofia) 3402573554.

Con Manuela Monari, insegnante, scrittrice, counselor ad indirizzo mindfulness, master gong; Stefania Oriente, musicista e arpista; e lo staff del bioagriturismo.