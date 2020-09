"Supercar invisibile", l'iniziativa del Museo Profumalchemico nei giorni del Festivalfilosofia

Dal PRALC, Piccolo Museo ProfumAlchemico, Ferrari Anne Rose lancia la doppia iniziativa ecosostenibile e la regala ai visitatori. In primo luogo, un omaggio a tutti coloro che ne faranno richiesta chiamato la "Supercar invisibile" un veicolo green (ancora top secret) capace di volare velocissimo e cambiare il mondo in meglio.



In contemporanea, ai visitatori del museo verrà proposta all'aperto - facilmente usufruibile a qualsiasi ora - la mostra fotografica che scandaglia il tema "Macchine" del Festivalfilosofia da un'angolazione particolare. Titolo della mostra: "I risultati...nonostante", dedicata alle verità fattuali della filosofia profumalchemica e a macchine singolari un tantino ingombranti.



L'iniziativa si terrà il 18 e 19 settembre 2020 al PRALC, Piccolo Museo ProfumAlchemico.

L'ingresso è libero.

La "Supercar invisibile " è gratis - basta richiederla espressamente.

Ideata da Ferrari Anne Rose - che la chiama "Supercar V12 a ciclo 8" - è fornita di istruzioni per l'uso e sanificata. Si potrà avviare a casa o dove si crede.

