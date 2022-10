“Un’anima sola: Roberto Costi, Teatro Carani e Sassuolo”, il 30 ottobre la presentazione del libro di Francesco Genitoni

Domenica 30 ottobre a partire dalle 11 in sala Biasin si svolgerà “Un’anima sola: Roberto Costi, Teatro Carani e Sassuolo”, la presentazione del libro di Francesco Genitoni con prefazione del cardinale Camillo Ruini ed edito da Incontri Editrice. Scomparso il 3 febbraio del 2012, all'età di 83 anni, Roberto Costi è stato colui che per tanti anni in città ha rappresentato la cultura con la 'C' maiuscola.

Per anni Direttore del Teatro Carani e, prima ancora, Presidente della Commissione Teatrale Comunale dal 1966, Roberto Costi ha lasciato un enorme patrimonio storico e culturale assieme ad una storia che ha accompagnato l’evoluzione sociale e culturale di Sassuolo. Domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 11 in sala Biasin, via Rocca 22, in una presentazione patrocinata dal Comune di Sassuolo e con il contributo della Fondazione Teatro Carani, sarà possibile acquistare in anteprima copie del volume.