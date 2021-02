Continua il palinsesto online de La Tenda, Monica Buffagni presenta "Diversa come te"

Nuovo “Dialogo con l'autore” online dalla Tenda di Modena con “L'Asino che vola”. Venerdì 26 febbraio alle 17.30 l’autrice Monica Buffagni in dialogo con Domenico “Memi” Campana presenta il suo libro “Diversa come te” (Kanaga 2020), sottotitolo "Viaggio nella società multiculturale, uno sguardo libero sul mondo". L’incontro si svolge a porte chiuse, visibile sulla pagina Facebook di L'Asino che vola e condivisa sui canali social di Centro Musica Modena e La Tenda. Prosegue così la programmazione online della struttura dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Ogni storia, spiega la scheda di presentazione del libro, è contenuta dentro un mondo che è fatto di realtà misurabili, ma che non si riduce a esse. Ogni numero è contenuto dentro una storia, che lo rende fondamentale per capire il mondo e che dà corpo alle scelte che, a partire da questi dati, si possono iniziare a compiere. Per il popolo ebraico non esiste regola che non sia dentro una storia, e non esiste storia che non proponga una regola. Halakah, prescrizione e Haggadah, narrazione, non sono separabili. In modo simile agisce questo prezioso libro; la speranza è che chi lo legge inizi a contare e raccontare, a fare la pace con il mondo dei numeri e a tornare ad ascoltare le storie. Perché uno è l'uomo, una è l'umanità, una è l'intercultura, proprio perché migliaia, milioni, miliardi sono le culture.

Informazioni online alla pagina Facebook della Tenda e a quella di L'Asino che vola.