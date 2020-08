"Scriviamo", presentazione del volume nato dal corso di scrittura creativa del Comune di San Felice

Sarà presentato martedì 25 agosto a San Felice sul Panaro, in piazza della Rocca alle 21, il volume “Scriviamo”. Il libro raccoglie i racconti dei sedici allievi che hanno preso parte al corso di scrittura creativa organizzato dal Comune di San Felice sul Panaro e tenuto dalla scrittrice e blogger Roberta De Tomi per l’associazione culturale Artinsieme, nei mesi di novembre e dicembre 2019.

E sarà proprio Roberta De Tomi a condurre la serata, raccontando come è nato “Scriviamo”. L’iniziativa rientra nell’ambito degli appuntamenti de l’E…state con noi, organizzata dal Comune di San Felice sul Panaro con la collaborazione delle associazioni “Le botteghe di San Felice”, “La dodicesima luna”, “Tipì - Teatro partecipato”, “Artinsieme”, “Piazza del Mercato”, della libreria “Tra le note, Libri & Vinili” e del Gruppo San Felice sul Panaro 1 Scout, con il contributo di Sanfelice 1893 Banca PopolARE.

L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione presso i negozi di San Felice (Il Fotografo, Drogheria Giberti, Forno Ferrari, Agenzia Sole Luna, I Capricci di Casa, Lina Gavioli Boutique, Tra le Note) o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320.

Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. A coloro che effettueranno la prenotazione presso i negozi, verranno date in omaggio la sera dello spettacolo due mascherine.