"Due matti e una Matta. 1954: da Modena a Calcutta e ritorno su un'Alfa Romeo Matta", il 12 gennaio la presentazione del libro

Si svolgerà venerdì 12 gennaio alle ore 18.30 presso lo Spazio Eventi "L. Famigli", in Viale Rimembranze 19 a Spilamberto, la presentazione del libro "Due matti e una Matta. 1954: da Modena a Calcutta e ritorno su un'Alfa Romeo Matta". Il volume, ricco di foto inedite, racconta il viaggio che i fratelli Rolando e Maria Bianca Rangoni Machiavelli intrapresero nel 1954 attraversando Egitto, Libano, Siria, Iran, Iraq, Pakistan, India, Afghanistan, Turchia e Grecia a bordo di un'Alfa Romeo modello "Matta". Nel corso del viaggio, durato 4 mesi e per un totale di 33mila chilometri, i due fratelli tennero uno scrupoloso diario e scattarono centinaia di fotografie; le foto e i brani migliori sono poi stati selezionati da Claudio Rangoni Machiavelli che ha dato vita all'opera edita da Artioli Editori. Il materiale raccolto racconta paesaggi, monumenti, persone di luoghi lontani, impreziosito da particolari e testimonianze importanti per la storia del nostro territorio.

Alla presentazione del libro interverrà il curatore Claudio Rangoni Machiavelli; a moderare l'incontro il giornalista Gian Paolo Maini. Per l'occasione saranno esposte, all'interno dello Spazio Eventi "L. Famigli", due auto straordinarie: la De-Dion Bouton del 1898 appartenuta alla famiglia Rangoni e un'Alfa Romeo Matta del 1953, lo stesso modello utilizzato per il viaggio raccontato nel libro. L'evento è organizzato dal Circolo Lotario Rangoni Machiavelli di Spilamberto e dal Classic Club Vignola, con il patrocinio del Comune di Spilamberto e di ACI Modena.