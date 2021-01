"Ci salveremo insieme": il libro di Ada Ottolenghi per la Giornata della Memoria

Martedì 2 febbraio ore 21.00, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria, si terrà in diretta streaming su YouTube la presentazione del libro di Ada Ottolenghi, "Ci salveremo insieme. Una famiglia ebrea nella tempesta della guerra" (il Mulino). A dialogare con Pierluigi Senatore saranno Emanuele Ottolenghi (scrittore e nipote dell'autrice) e Pierluigi Castagnetti (Presidente della Fondazione Fossoli).

Sinossi

Con lo scoppio della guerra la famiglia di Guido Ottolenghi, imprenditore ebreo torinese, si trasferisce a Porto Corsini (Ravenna). Dopo l’8 settembre 1943 e l’arrivo dei tedeschi la situazione per loro però si fa pericolosa. Tentano invano di fuggire al sud via mare poi, dopo alcune dimore provvisorie, trovano generosa accoglienza e protezione presso alcune famiglie di Cotignola. Nel maggio del 1944 con un viaggio avventurosissimo si trasferiscono a Roma. La liberazione della città è ormai vicina, e con essa la fine delle loro traversie. Scritta con una delicata mano femminile, questa memoria è una rara testimonianza non solo dei patimenti vissuti dagli ebrei durante la guerra, ma anche della solidarietà e dell’assistenza che non di rado poterono ricevere. Per l’aiuto fornito agli Ottolenghi e ad altri ebrei, quattro cittadini di Cotignola sono stati proclamati in Israele «giusti fra le nazioni».

L'autrice

Ada Ottolenghi, nata Valabrega (1903-1979), ha scritto queste memorie familiari alla fine degli anni Cinquanta dedicandole alla nipote Raffaella. A lei è intitolata la Biblioteca per ragazzi di Marina di Ravenna.